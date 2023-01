Braskem conclui ampliação de unidade de plástico verde em março

Com investimento de cerca de R$ 430 milhões, a capacidade da planta de eteno verde (feito de etanol oriundo da cana-de-açúcar) da Braskem no polo petroquímico de Triunfo será ampliada em 30%, passando de 200 mil toneladas para 260 mil toneladas anuais. A unidade estará pronta para operar a pleno a partir de março.

Nessa semana, a Braskem deu início à parada de manutenção do complexo de eteno renovável, encerrando o maior ciclo de paradas de manutenção realizado pela empresa no polo gaúcho, envolvendo 12 plantas. Prevista para ser concluída na segunda quinzena de fevereiro, a parada gerará 1,5 mil empregos temporários. Conforme o coordenador da planta de Eteno Renovável, Eder Luís Felipetto, as equipes estarão envolvidas na execução de aproximadamente mil tarefas, entre elas, a troca de 150 toneladas de tubulações, além de inspeções e limpeza de equipamentos.

“A planta de eteno renovável é pioneira no mundo e o aumento da produção ocorre para atender a uma demanda de mercado internacional”, frisa o gerente de Relações Institucionais da Braskem no Rio Grande do Sul, Daniel Fleischer. O aumento da capacidade de produção também irá contribuir para o meio ambiente com o acréscimo da captura de CO² equivalente a 185 kt/ano, seguindo as metas da companhia de se tornar uma empresa carbono neutro até 2050.