Bolsas da Ásia fecham em leve alta, com atenção voltada para CPI dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam com ganhos marginais a modestos nesta quinta-feira (12), com investidores na expectativa de que dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA mostrem nova desaceleração nos preços, pavimentando o caminho para que os juros americanos subam em ritmo mais lento.

O índice japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com ligeira alta de 0,01%, a 26.449,82 pontos, enquanto o Hang Seng subiu 0,36% em Hong Kong, a 21.514,10 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,24% em Seul, a 2.365,10 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou alta de 0,05%, a 3.163,45 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 0,10%, a 2.048,77 pontos.

Exceção, o Taiex caiu 0,13% no mercado taiwanês hoje, a 14.731,64 pontos.

A atenção na Ásia e em outras partes do mundo está voltada nesta quinta para relatório sobre o CPI dos EUA, que, segundo analistas, deverá indicar novo arrefecimento nos preços, permitindo um alívio no aperto monetário promovido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) há quase um ano. Ao longo de 2022, o Fed elevou seus juros básicos em sete ocasiões, na tentativa de combater a disparada da inflação nos EUA.

Com o foco nos EUA, números de inflação da China revelados durante a madrugada ficaram em segundo plano. A taxa anual do CPI chinês acelerou de 1,6% em novembro para 1,8% em dezembro, como resultado da abrupta reversão da política de "covid zero" de Pequim, mas veio em linha com as expectativas.

Na Oceania, a bolsa australiana teve desempenho mais robusto, ajudada por ações financeiras e do setor petrolífero. O S&P/ASX 200 avançou 1,18% em Sydney, a 7.280,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.