Aposentados do INSS terão reajuste de 5,93%

Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão reajustados em 5,93% a partir de 1º de janeiro de 2023. A Portaria Interministerial que confirma o índice foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de ontem, assinada pelos ministros da Previdência Social e da Fazenda.

A correção dos valores dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS reflete o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) - indicador usado para reajustar os benefícios do INSS -, que fechou com alta de 5,93% no ano passado, conforme divulgou o IBGE nesta terça. Com a aplicação do reajuste, o teto dos benefícios passará de R$ 7.087,22 para

R$ 7.507,49.

A Portaria também diz que, a partir de janeiro, o salário do benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 1.302,00 e nem superiores a esse teto.