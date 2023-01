Cotribá investe R$ 150 milhões na produção de rações

A Cotribá, mais antiga cooperativa agropecuária em funcionamento no Brasil, projeta concluir no segundo semestre deste ano a ampliação da sua fábrica de rações, em Ibirubá, envolvendo um investimento de R$ 150 milhões e a geração de 170 empregos. Com a ampliação a pleno, a capacidade produtiva saltará de 100 mil para 300 mil toneladas de rações por ano.

A unidade produz rações para bovinos de leite e corte, suínos, aves, equinos, ovinos, além de suplementos minerais. A fábrica ampliada será totalmente automatizada e contará com sistemas robotizados no ensaque e expedição. Além da fábrica de Ibirubá, a Cotribá também produz rações em Tapera, e é a maior produtora de rações para o gado leiteiro do Estado.

"A cooperativa está crescendo em todas as áreas que atua. Investimos muito em 2022, estamos em plena construção da fábrica de rações. O Estado tem muito a contribuir com a produção de alimentos, e a Cotribá participa desse processo de crescimento," afirma o presidente Celso Leomar Krug.

É que a cooperativa fechou 2022 consolidando um aumento total de 19% na sua capacidade de estocagem (ampliada para 12,7 milhões de sacas). Resultado das quatro novas unidades adquiridas entre Ibirubá e Santana do Livramento, além das ampliações de outras três já operadas pela Cotribá no Rio Grande do Sul, em Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul e Pantano Grande. A cooperativa é responsável pelo recebimento anual e armazenamento de cerca de 1,2 milhão de toneladas de grãos.

Durante o ano passado, a Cotribá investiu R$ 160 milhões neste projeto

"O armazenamento sempre foi um dos principais desafios do agronegócio e se queremos crescer, temos que ter uma estrutura pronta para o recebimento da safra", diz o vice-presidente da Cotribá, Enio Nascimento.

Com seu resultado financeiro, a Cotribá integrou no ano passado, pelo segundo ano consecutivo, o ranking divulgado pela Revista Amanhã entre as 500 maiores empresas da região Sul e entre as 100 maiores empresas do Rio Grande do Sul. Ao avançar 63 posições, ficou na 83ª colocação entre as 500 maiores empresas do Sul e subiu 25 posições no ranking estadual, alcançando o 36o lugar entre as empresas do RS.

A cooperativa registrou uma receita líquida de R$ 3,51 bilhões em 2021, uma alta de 133,38% sobre o resultado do ano anterior, e um lucro líquido de R$ 84,31 milhões. O patrimônio líquido chegou a R$ 199,6 milhões e 2021 foi considerado o melhor ano da sua história.