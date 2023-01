BRDE ultrapassa R$ 205 milhões de financiamentos para energias limpas em 2022 no RS

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) ultrapassou R$ 205 milhões em financiamentos apenas no Rio Grande Sul para energias limpas que respaldaram obras de pequenas hidrelétricas, usinas fotovoltaicas e novos sistemas de iluminação pública em cidades gaúchas. O volume de crédito disponibilizado ao longo de 2022 é mais que o dobro da média dos financiamentos registrados nos três anos anteriores.

No acumulado entre 2019 e o ano passado, o banco soma R$ 504 milhões em crédito no Rio Grande do Sul para investimentos em energias limpas e no consumo responsável. Especificamente para geração de energia com fontes renováveis foram R$ 390,8 milhões no quadriênio (R$ 156,6 milhões somente em 2022). Um dos principais investimentos no setor de energias renováveis é a parceria com o Grupo Ceriluz para implantação da implantação da Central Hidrelétrica Linha Onze Oeste. A usina no leito do rio Ijuí, em Coronel Barros, vai gerar 23,60 Megawatts e tem aporte de R$ 140 milhões em linha de crédito do banco. Deste valor, R$ 68,9 milhões foram repassados em 2022.

Ao longo dos últimos quatros, o BRDE registrou R$ 56,3 milhões em operações com prefeituras gaúchas para a implantação de modernos sistemas de iluminação pública. A parte mais expressiva dos investimentos em parceria com os municípios ocorreu em 2022, quando as contratações chegaram a R$ 48,2 milhões. O projeto mais expressivo está em execução na cidade de Rio Grande. Através do investimento de R$ 23 milhões no projeto Ilumina Rio Grande, serão instaladas mais de 26 mil luminárias com tecnologia LED, com economia no consumo de energia elétrica em torno de 40%.

Em setembro do ano passado, o BRDE passou a atuar em outra frente para auxiliar os municípios. Através de parceria com a prefeitura de Santa Maria, o banco está trabalhando na modelagem de uma Parceria Pública-Privada (PPP) para a modernização da iluminação pública da cidade e futura concessão do sistema com concentra 27 mil pontos de luz.

Entre 2019 e 2022, o BRDE fechou operações de outros R$ 57,2 milhões para projetos de maior eficácia no consumo de energia, o que contempla projetos para indústrias e do comércio instalados no Rio Grande do Sul. Através do programa “Mais Energia Sustentável é BRDE”, o banco oferece uma série de possibilidades para financiar empreendimentos de geração e transmissão de energia limpa e renovável, assim como aos projetos que possibilitem a redução do consumo de energia.

Em 2022, o banco atingiu a marca de R$ 1,575 bilhão em financiamentos ao longo do ano passado para empresas, cooperativas e prefeituras gaúchas, crescimento de 10,3% diante do total contratado em 2021 (R$ 1,428 bi). No acumulado dos últimos quatro anos, o volume nominal de investimentos no RS financiados pelo BRDE ultrapassou a marca de R$ 4,6 bilhões.