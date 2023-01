Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em CPI dos EUA e Covid na China

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira (11), à espera de novos dados de inflação dos EUA que possam ajudar a esclarecer a trajetória dos juros americanos e em meio a preocupações com a situação da Covid-19 na China.

O índice japonês Nikkei subiu 1,03% em Tóquio hoje, a 26.446,00 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,49% em Hong Kong, a 21.436,05 pontos, e o sul-coreano Kospi teve ganho de 0,35% em Seul, a 2.359,53 pontos.

Investidores na Ásia e em outras partes do mundo já estão na expectativa para novos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que serão divulgados na quinta-feira (12). A previsão é de que o CPI americano mostre nova desaceleração, abrindo o caminho para que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) seja mais contido na elevação de juros. No ano passado, o Fed aumentou juros em sete ocasiões, numa tentativa de combater a disparada da inflação nos EUA.

Já na China continental, o dia foi de perdas, à medida que o otimismo com o relaxamento de medidas contra a Covid-19 perdeu força diante de um salto no número de infecções. O Xangai Composto recuou 0,24% hoje, a 3.161,84 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa de 0,66%, a 2.046,76 pontos.

Com desempenho também negativo, o Taiex caiu 0,34% no mercado taiwanês, a 14.751,44 pontos.

Antes do CPI dos EUA, serão conhecidos no fim da noite de hoje os últimos números de inflação chineses, tanto para o consumidor quanto para o produtor.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul nesta quarta, com ganhos em quase todos os setores. O S&P/ASX 200 avançou 0,90% em Sydney, a 7.195,30 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.