Petroleiros organizam atos de apoio à democracia

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus sindicatos estão organizando manifestações em unidades da Petrobras em vários estados, hoje, em defesa da democracia. No Rio Grande do Sul, o ato acontecerá na refinaria Alberto Paqualini (Refap), em Canoas, a partir das 7h45min.

Conforme nota da FUP, "após o rastro de destruição deixado em Brasília, com graves prejuízos ao patrimônio histórico, cultural e material, os terroristas bolsonaristas ameaçaram, em suas redes sociais, atacar as refinarias da empresa, com o objetivo de impedir o fornecimento de combustíveis à população".

Ainda segundo o comunicado, a FUP, ao ser alertada sobre mensagens que circulavam em grupos bolsonaristas, com a intenção de parar as refinarias, entrou em contato com o serviço de inteligência e segurança corporativa da Petrobras, com o senador Jean Paul Prates (PT-RN), que foi indicado a presidente da estatal, e com órgãos federais da área de segurança pública.

Na manhã de ontem, em um processo de monitoramento preventivo, dirigentes dos sindicatos percorreram as unidades para verificar as condições de segurança dos trabalhadores e das instalações.

"Estamos assistindo a um triste e vergonhoso capítulo de nossa história desde o último domingo (8). Depois dos ataques terroristas em Brasília, esses criminosos ainda querem parar as refinarias, prejudicando o povo brasileiro. Felizmente, percebemos a movimentação a tempo de impedir mais esse absurdo. Estamos monitorando as redes e as refinarias estão com segurança reforçada. Espero que os responsáveis por esses ataques sejam punidos com o rigor da lei", afirma o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar. Durante os atos, haverá assembleias, para que a categoria petroleira possa aprovar um manifesto em defesa da democracia.