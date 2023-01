TCU dá aval à nomeação de Mercadante

Um despacho do ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), realizado ontem, dá aval à nomeação do ex-ministro Aloízio Mercadante (PT) como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Havia dúvidas se o nome de Mercadante, indicado para o cargo em meados de dezembro, estaria em desacordo com uma regra da Lei das Estatais. Conforme a legislação, de 2016, não podem ser nomeados para conselhos de administrações ou diretoria de estatais, incluindo a presidência, "pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral".

Durante as eleições, Mercadante foi coordenador do programa de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde que teve o nome indicado por Lula para o BNDES, o ex-ministro vinha alegando que seu trabalho na elaboração do programa de governo se deu de forma voluntária, se restringindo a trabalho intelectual. O despacho de Vital do Rêgo responde a uma consulta feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.