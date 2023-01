Bolsas da Europa fecham sem direção única, com perspectivas de crescimento locais

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta terça-feira (10), em pregão marcado pelas perspectivas da próxima alta de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE) e com projeções do crescimento da zona do euro. Ainda, a expectativa para o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos também orientaram os negócios nesta sessão.

Em Londres, o índice FTSE 100, caiu 0,39%, a 7.694,49 pontos. O DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em baixa de 0,12%%, a 14.774,60 pontos, enquanto o CAC 40, em Paris, caiu 0,55%, a 6.869,14 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em baixa de 0,08%, a 25.364,61 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,33%, a 8.723,80 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,43%, a 5.952,40 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta terça, a dirigente do BCE Isabel Schnabel indicou que um aumento das taxas de juros terá de vir para que cheguem a níveis "restritivos o suficiente" para que a inflação retorne à meta de 2% na zona do euro. Entretanto, segundo análise do High Frequency Economic, o comentário não "é surpresa para ninguém".

De olho em previsões do crescimento, o BC europeu indicou, em boletim, que as perspectivas de crescimento de curto prazo na zona do euro é mais fraca que a dos Estados Unidos. "Isso implica que o ímpeto da atividade econômica para a inflação seguirá mais baixo na zona do euro", indica o relatório.

A percepção é parecida com a do Banco Mundial, que indicou hoje que a previsão é de estagnação para a região em 2023. Já o comissário de Assuntos Econômicos da Europa, Paolo Gentiloni, destacou hoje à agência Reuters que prevê que a contração da zona do euro para 2023 pode ser menos profunda que a que era esperada em novembro de 2022.

Na esteira de Wall Street, as bolsas da Europa reagiram também às perspectivas para as decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), segundo análise da CMC Markets. De acordo com o relatório, o resultado do "do CPI dos EUA desta semana deve se tornar o ponto mais recente no cabo de guerra que está ocorrendo entre o mercado e o Fed".

Entre as movimentações em destaque, está a queda da varejista Next, que operou em baixa de mais de 3% na bolsa de Londres, devolvendo ganhos recentes. A CMC Markets, por sua vez, destaca os papéis do Games Workshop, que teve baixa de mais de 4% também em Londres após relatar uma queda no lucro. Já a BMW teve alta de quase 1% em Frankfurt depois que a empresa relatou que as vendas de veículos elétricos em 2022 mais que dobraram em comparação com o ano anterior.