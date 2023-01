Doctor Clin anuncia a compra do Laboratório Qualitá

Com a aquisição inicial de 75% das quotas do Laboratório Qualitá em 2020, a Doctor Clin adquiriu neste início de 2023 o restante das ações da empresa. De acordo com o diretor executivo do Grupo DC, Marcelo Dietrich, esta é a conclusão de mais uma etapa importante no ciclo de expansão dos negócios.

"Foram quase três anos de muito crescimento e aprendizado. Abrimos 15 unidades, modernizamos nosso Núcleo Operacional localizado no Hospital Regina, trocamos o sistema de gestão, realizamos a integração administrativa, passando a operar como uma empresa do DC Group", explicou. O dirigente ressalta, ainda, que busca a aquisição ou fusão com mais um laboratório de análises clínicas ainda neste ano.