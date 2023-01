Bolsas da Ásia fecham em alta, com reabertura das fronteiras de China e HK

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira (9), à medida que o sentimento melhorou após a reabertura das fronteiras da China com Hong Kong e com um rali em Wall Street motivado por dados do mercado de trabalho dos EUA.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,58%, a 3.176,08 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,68%, a 2.054,47 pontos. No domingo (8), China e Hong Kong retomaram viagens entre os dois territórios, sinalizando o fim da política de "covid zero" de Pequim que manteve as fronteiras efetivamente fechadas por quase três anos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve ganho de 1,89% em Hong Kong, a 21.388,34 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 2,63% em Seul, a 2.350,19 pontos, e o Taiex subiu 2,64% em Taiwan, a 14.752,21 pontos. Em Tóquio, a bolsa japonesa não operou hoje devido a um feriado nacional.

O apetite por risco na Ásia veio também após as bolsas de Nova York saltarem mais de 2% no pregão de sexta-feira (6), quando o último relatório de emprego dos EUA alimentou expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) seja mais moderado no ritmo de aumento de juros. Chamou atenção, em especial, a desaceleração dos salários nos EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul nesta segunda, favorecida por ações de mineradoras. O S&P/ASX 200 avançou 0,59% em Sydney, a 7.151,30 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.