STF não irá proibir demissão sem justa causa, esclarece advogada

Informação sobre uma possível decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) impedindo a demissão sem justa causa vem sendo compartilhada nas redes sociais e gerado desinformação sobre o tema. A advogada da Área Trabalhista e Gestão de RH Kerlen Costa esclarece o que está em exame no STF e impactos para as relações de trabalho.

Kerlen explica que o que está correndo no STF é uma ação protocolada há 25 anos, em 1997, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) assinou um decreto que retirava o País da convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A 158 proíbe a despedida sem justa causa e prevê que as empresas somente poderão demitir seus trabalhadores se tiverem justificativa para a medida.

O tratado tinha sido assinado oito meses antes, em 1996. A ação movida por entidades do movimento sindical, à época, está sendo votada desde o ano passado pelos ministros da Corte. O setor sindical pediu a anulação do decreto pelo qual o Brasil deixava de ser signatário da convenção 158.

Depois de mais de duas décadas, a pauta está seguindo com agilidade no Supremo porque um regimento interno da corte ordena que os ministros toquem os processos em até 90 dias, destaca a advogada.

Na prática, no entanto, observa Kerlen, é pouco provável que o STF vote pela anulação do decreto de FHC. Mesmo que isso ocorresse, a especialista em Direito do Trabalho destaca que o Brasil tem legislação própria prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que "o dia a dia das empresas e dos profissionais de Recursos Humanos não sofreria grandes mudanças".

"As convenções da OIT são balizadoras e pretendem universalizar algumas regras, especialmente para países que não possuem legislação trabalhista. O principal objetivo da convenção 158 é impedir dispensas discriminatórias, como demitir mulheres grávidas, por conta da etnia, religião ou raça", explica Kerlen.

Nacionalmente, esses casos já estão previstos na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 7º, I, que trata da "relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa.

Além disso, amplia a advogada, o pagamento de indenização compensatória devido à rescisão, previsto na OIT, tem seu correspondente na lei brasileira, que é o aviso prévio ou indenizações do período de estabilidade, além da quitação de multa fundiária e o pagamento de seguro-desemprego.

A advogada afirma que uma mudança que pode ocorrer, caso a ação receba decisão favorável da corte suprema e o decreto seja anulado com o Brasil voltando a se balizar pela 158 da OIT, é as áreas de recursos humanos das empresas terem de oficializar a causa da demissão. Mas isso, cita ela, terá de ser regulado por uma lei complementar.

"Hoje em qualquer empresa mais estruturada isso já acontece. Os gestores avaliam o funcionário e fazem relatórios das reuniões. Ou seja, aplicar a Convenção 158 não ensejaria uma mudança radical nos procedimentos internos, apenas na formalização da reunião de feedback. Não é que não poderá demitir sem justa causa, mas que terá de informar o motivo", afirma Kerlen.

A votação da ação deve ser concluída até abril deste ano. Até o momento, são três votos a favor do decreto (Teori Zavascki, Dias Toffoli e Nelson Jobim), dois pela invalidade (Rosa Weber e Joaquim Barbosa) e dois que consideraram que a convenção precisa de critérios para implementação (Maurício Correa e Ayres Brito). Ainda não votaram Gilmar Mendes, Kassio Nunes Marques e André Mendonça.

Caso o resultado final da votação invalide o decreto de FHC, a advogada espera que o STF determine que uma regulamentação seja definida com orientações de como deve ser aplicada a convenção da OIT.

Kerlen lamenta as notícias ou postagens que estão distorcendo a informação e impactos de eventual mudança.

"O efeito (dessa informação distorcida) é muito negativo. Alguns pequenos empreendedores podem começar a demitir simplesmente porque acham que, em abril, não poderão mais rescindir contratos sem justa causa", exemplifica a advogada.

Quando pode ocorrer demissão por justa causa?

O artigo 482 da CLT determina justa causa para rescisão do contrato de trabalho nos motivos de: