Conselho da Petrobras aprova encerramento antecipado de mandato de presidente

A Petrobras informou na manhã desta quarta-feira (4), em fato relevante, que seu Conselho de Administração aprovou o encerramento antecipado do mandato de Caio Mário Paes de Andrade como presidente da Petrobras, com efeitos a partir desta quarta, e nomeou como presidente interino da companhia o diretor executivo de Desenvolvimento da Produção, João Henrique Rittershaussen, até a eleição e posse de novo presidente.

A companhia informou também que Caio Mário Paes de Andrade renunciou nesta quarta-feira ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia. Ele foi o terceiro presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, e entrou no meio de pressões feitas pelo ex-presidente para que a empresa não aumentasse o preço dos combustíveis. Caio Paes de Andrade irá assumir a secretaria de Gestão e Governo Digital no governo de São Paulo, sob o comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

João Henrique Rittershaussen é graduado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e em engenharia de petróleo pela Petrobras, com MBA em Gestão de Negócios pela Coppead (UFRJ) e Advanced Management Program pela Insead (Institut Européen d'Administration des Affaires) na França. Atua na Petrobras há 35 anos, ocupando diversas funções gerenciais.

Atuou como gerente executivo, ocupando a gerência executiva de Sistemas de Superfície e em novembro de 2018 tornou-se gerente executivo de Sistemas de Superfície, Refino, Gás e Energia, área que responde pela construção dos novos ativos da companhia nas áreas de E&P e RGN.

Fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado, finaliza a companhia em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Lula indicou senador para comandar a estatal