Cooperativas gaúchas devem investir R$ 1 bilhão em projetos de energia até 2025

Projetos de cooperativas de infraestrutura gaúchas, que envolvem pequenas centrais hidrelétricas e novas redes de distribuição, programam injetar R$ 1 bilhão na economia do Estado somente em projetos de energia nos próximos três anos. Em 2022, foram aplicados R$ 700 milhões por meio de seis associadas (Certel, Ceriluz, Coprel, Certhil, Creral e Certaja). Os dados são de pesquisa inédita da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (Fecoergs), vinculada ao Sistema Ocergs.

Segundo o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, as cooperativas do setor estão bem adaptadas e prontas para um grande crescimento do cooperativismo do Rio Granda do Sul já nos próximos anos. "A infraestrutura tem se mostrado de grande importância, liderando os projetos de investimento", observa, pontuando que o crescimento tem sido exponencial também em todos os ramos do cooperativismo.

O gestor destaca também a importância desses investimentos para o agronegócio. "Sem energia não teríamos irrigação ou acesso à luz. Além disso, a conectividade tem sido um dos trabalhos mais importantes por sua função social. Sem estabilidade na energia ou conectividade, não há condições de trazer ou deter as pessoas no campo", reforça.

De acordo com o superintendente da Fecoergs e membro do Conselho Administrativo do Sescoop/RS, José Zordan, os frutos que esses investimentos rendem para o Estado. Na sua avaliação, os benefícios não atingem apenas o fornecimento de energia elétrica, mas também a internet.

"Essas ações possibilitam que muitas pessoas permaneçam no campo, principalmente os jovens. A cooperativa continua sendo uma entidade junto aos produtores rurais e da agricultura familiar que incentiva, participando do desenvolvimento e proporcionando emprego e renda", afirma Zordan.

Dados do setor

- Mais de 298,4 mil famílias gaúchas são beneficiadas com os serviços das cooperativas de Infraestrutura, que estão presentes em 369 municípios do Rio Grande do Sul (cerca de 74% das cidades gaúchas).

- Estudo desenvolvido pelo Sistema Ocergs mostra que as cooperativas do ramo empregam 3.242 pessoas e reúnem 558.831 associados, o que representa um crescimento de 2,7% em 2021 em relação ao exercício anterior.

- O faturamento do setor cresceu 5%, chegando a R$ 1,6 bi em 2021. As sobras apuradas passaram de R$ 151,3 milhões para R$ 192,7 milhões no período analisado.