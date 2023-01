Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, à espera de Fed moderado em ata

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira (4), à espera da última ata de política monetária do Federal Reserve (Fed), que pode mostrar uma postura mais moderada do banco central dos EUA no aumento de juros.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 3,22% em Hong Kong, a 20.793,11 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,68% em Seul, a 2.255,98 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos.

Na China continental, as altas foram mais contidas, em meio a preocupações sobre as ondas de infecções que se seguiram à reversão da política de "covid zero" de Pequim. O Xangai Composto subiu 0,22%, a 3.123,52 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve incremento marginal de 0,06%, a 2.005,35 pontos.

À tarde, o Fed irá divulgar a ata da reunião de política monetária de dezembro, quando o BC americano decidiu elevar seus juros básicos em um ritmo mais moderado de 50 pontos-base, após quatro aumentos anteriores de 75 pontos-base, como parte de uma estratégia para combater a disparada da inflação nos EUA. Operadores esperam que o Fed reafirme o tom mais ameno no aperto monetário.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou, apagando as perdas da sessão anterior, quando teve seu pior início de ano desde 2019. O S&P/ASX 200 avançou 1,63% em Sydney, a 7.059,20 pontos.

De volta à região asiática, houve exceções negativas nesta quarta. No seu primeiro pregão em 2023, o índice Nikkei caiu 1,45% em Tóquio, a 25.716,86 pontos, à medida que o rendimento dos bônus do governo japonês (JGBs) de 20 anos atingiu o maior nível em oito anos durante a madrugada. Já em Taiwan, o Taiex registrou modesta perda de 0,18%, a 14.199,13 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.