BRDE fecha 2022 com marca histórica na concessão de crédito

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) atingiu em 2022 a marca de R$ 1,575 bilhão em financiamentos a empresas, cooperativas e prefeituras gaúchas. O valor é 10,3% maior que o contratado em 2021, que chegou a R$ 1,428 bilhão.

Na Região Sul, já que o banco pertence aos três estados, o volume de contratações alcançou R$ 4,4 bilhões. A carteira de crédito chegou a cerca de R$ 15,6 bilhões.

Nos últimos quatro anos, o volume nominal de investimentos no Estado financiados pelo BRDE ultrapassou R$ 4,6 bilhões, segundo a instituição, que divulgou nesta terça-feira (3) a operação do ano passado.

O número de contratos avançou 166%, passando de 2.676 para 7.199 operações no ano passado. O BRDE aponta o programa Juro Zero RS como um dos alavancadores da demanda para a instituição. O programa somou 5.516 financiamentos para empresas de pequeno porte e microempreendedores Individuais (MEIs). O BRDE repassou R$ 169,4 milhões de crédito do Juro Zero.

A indústria de transformação, que inclui as agroindústrias, liderou os volumes de novos investimentos. Foram R$ 581,4 milhões em crédito, 48% acima do registrado no período anterior, que finou em R$ 391,2 milhões. Somente as agroindustriais tomaram mais de R$ 444 milhões em operações em 2022.

Cooperativas, produtores rurais, vinícolas e demais empresas ligadas ao setor primário responderam por R$ 1,03 bilhão da carteira do banco. No volume, estão agroindústrias, projetos de armazenagem, irrigação e agricultura de baixo carbono.

Segmentos do comércio, alojamento e alimentação somaram R$ 184,3 milhões em crédito, alta de 24% frente aos R$ 149 milhões de 2021. A produção de energia com fontes renováveis e os programas de maior eficiência energética envolveram mais de R$ 170 milhões. Municípios gaúchos também recorreram ao banco e tomaram R$ 93,4 milhões, maior parte dos recursos destinada a projetos de melhoria nos sistemas de iluminação pública.

Em nota, o diretor de Planejamento do banco, Otomar Vivian, destacou que "os resultados históricos" de 2022 "reforçam o papel estratégico da instituição".

“O BRDE está fechando um ciclo com crescimento contínuo nos últimos anos. Foram muitos os desafios neste período por conta da pandemia, mas o banco se mostrou um parceiro importante, apoiando projetos cada vez mais voltados à inovação e à sustentabilidade”, pontuou o dirigente.

Um dos indicadores e balizadores das operações são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que estavam contemplados em 78,4% das operações do ano passado.