Bolsas da Europa fecham em alta, com dados da Alemanha e do Reino Unido

Os mercados acionários europeus fecharam em alta nesta terça-feira (3), com investidores reagindo positivamente à desaceleração da inflação na Alemanha e ao desempenho melhor que o esperado da indústria no Reino Unido.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 1,37%, a 7.554,09 pontos, enquanto o CAC 40, em Paris, avançou 0,44%, a 6.623,89 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 1,15%, a 24.436,47 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,48%, a 8.410,00 pontos. O índice DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em alta de 0,80%, a 14.181,67 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,01%, a 5.829,84 pontos. As cotações são preliminares.

Leitura preliminar do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha indicou uma desaceleração da taxa anual maior que a esperada por analistas, o que aumentou os ganhos das bolsas europeias no meio do pregão. Segundo análise da Capital Economics, a queda deveu-se a subsídios pontuais à energia, pelo que provavelmente será revertido em janeiro. "A inflação plena ainda deve cair rapidamente em março, mas acreditamos que o núcleo, que provavelmente subiu em dezembro, encerrará o ano bem acima de 2%."

Mais cedo, a S&P Global havia divulgado que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido caiu de 46,5 em novembro para 45,3 em dezembro, mas superou expectativas dos economistas. O dado, entretanto, ainda indica contração das atividade.

Também no radar de investidores ficou a fala do membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) Martins Kazaks, que indicou que espera que as taxas de juros aumentem "significativamente" em fevereiro e março, segundo a Bloomberg.

Entre os papéis em destaque, estão as ações da Hikma Pharmaceuticals, que teve alta de quase 5% na Bolsa de Londres após a empresa lançar uma versão genérica de tratamento de narcolepsia nos EUA.

Já a Brenntag teve alta de mais de 5%. Segundo a UBS, em nota, investidores ficaram aliviados com a decisão da empresa de se afastar das negociações em estágio inicial sobre a aquisição da rival norte-americana Univar.