Saiba como receber as Requisições de Pequeno Valor liberadas pelo TRF4

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) liberou o pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) lavradas em novembro de 2022 e devidas pela União Federal. Do total R$ 190 milhões disponibilizados para o Rio Grande do Sul, a maioria corresponde a matérias previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios.

Os mais de 22 mil beneficiários no Estado poderão realizar os saques a partir do dia 17 de janeiro diretamente na agências da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil (BB) estiverem atendendo presencialmente, mediante apresentação do alvará de levantamento a ser expedido pelo juízo da execução.

Para as RPVs cujo processo originário é de comarca estadual no âmbito da competência delegada, o documento deverá ser assinado digitalmente e conter os seguintes dados: banco, agência, número da conta com dígito verificador, tipo de conta, CPF/CNPJ do titular da conta e declaração de que é isento de imposto de renda, se for o caso, ou optante pelo Simples.

Os alvarás deverão ser remetidos pelos juízos aos bancos pelo SISCOM e deverão ser endereçados à agência 0652 quando se tratar de depósito na Caixa Econômica Federal ou à agência 3798, quando o valor tiver depositado no Banco do Brasil.