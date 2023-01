Organização financeira é essencial para começar o ano, recomendam especialistas

Na primeira semana de 2023 já batem à porta dos contribuintes os compromissos tributários que costumam se somar às dívidas de final de ano e às despesas sazonais, como férias, compra de material escolar e aumento no consumo de energia e de água. Para ajudar na organização da vida financeira ao longo do ano, especialistas explicam quais são as prioridades para o início do ano, quando utilizar descontos nos impostos e quais as dicas para economizar e fugir do endividamento.

Em época de gastos adicionais, algumas práticas, se bem aplicadas, podem aliviar o orçamento e proporcionar descontos. É o caso do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023 que, na Capital, pode ser quitado com descontos que chegam a 11% até o dia 8 de fevereiro . Já o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pode ser pago com desconto de até 3% em 19 de janeiro. O tributo também pode ser pago em seis parcelas sem desconto e sem juros.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin), Reinaldo Domingos, embora o tema esteja muito em pauta no início do ano, é preciso se planejar durante os 12 meses restantes a fim de evitar sobressaltos, e como forma de construir a realidade em que "se pretende viver". "Temos que definir os nossos objetivos. Sabemos que os impostos são cobrados todos os anos, temos que nos programar já no início do ano para o próximo para tentar um desconto. Não podemos agir no automático e apenas esperar que as contas cheguem", ressaltou.

Para ele, que também é PhD em Educação Financeira, o início do ano é a época ideal para justamente repensar hábitos que impedem a autonomia financeira das famílias. "É tempo de mudar o comportamento mental, o momento tem essa energia. Mas é preciso agir. Eu recomendo que se anote tudo que se gasta em um caderno e que se estipule um propósito. Se você já sabe que deseja efetuar uma compra grande na Black Friday, por exemplo, por que não se planejar com antecedência para conseguir o maior desconto possível? É o mesmo com os descontos de impostos", exemplificou.

O especialista também destaca outras condutas que distanciam os indivíduos de seus sonhos. "Sempre digo que antes de comprar roupas, por exemplo, você deve abrir seu guarda roupa e ver se realmente precisa daquilo e se realmente quer. Às vezes o que você quer é viajar. Não é não gastar, mas é gastar com o que se quer. Você pode deixar de usar o dinheiro onde você já tem muito para aplicar naquilo que ainda não tem", ponderou Domingos. Por isso, a principal dica que ele deixa para quem pretende se organizar financeiramente é: "Pergunte-se o que você quer, quanto custa, quando você quer fazer isso, quanto precisa guardar por mês e da onde irá tirar", enfatizou.

Apesar disso, na prática, nem todo mundo consegue guardar dinheiro suficiente para quitar todas as dívidas ou pagar os tributos com descontos no início do ano. E um desses vilões, que impedem uma gordura orçamentária e causam o super endividamento, além do aumento inflacionário, pode ser o parcelamento excessivo. Por isso, o consultor financeiro Adriano Severo atenta para a quantidade de prestações, mesmo quando o valor é pequeno. "É muito comum parcelar presentes de Natal em 12 vezes com valores mais baixos. O problema é que a pessoa acaba carregando essa dívida o ano todo e ela se soma a outras", explicou.

Ele recomenda que, quando possível, as parcelas de uma compra sejam contempladas no período do ano. "O ideal é não começar o ano com dívidas, assim, você consegue descontos nos impostos. Quitar suas compras parceladas dentro do ano vigente também faz com que você repense seus hábitos. Quando você pensa, por exemplo, que só tem dois meses para pagar algo que teve o impulso de comprar, é provável que você abandone a ideia", refletiu. Outra dica é sempre perguntar se há desconto no desembolso em dinheiro ou antecipar parcelas no cartão para conseguir desconto.

A economista chefe da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patrícia Palermo, acrescenta, no entanto, que não basta correr atrás dos descontos de IPTU e IPVA a todo custo. "É preciso entender se o desconto tem espaço no orçamento. De nada adianta pegar dinheiro emprestado ou usar o cheque especial para ganhar desconto. Os juros podem tornar tudo mais caro, ou o alto valor pode comprometer uma parte essencial do montante mensal", considerou.

Algumas atitudes simples podem desafogar o orçamento e permitir planejamentos a longo prazo. A economista da Fecomércio-RS afirma que é preciso, mesmo para férias, separar uma fatia específica do orçamento. "Muita gente não se importa de gastar nas férias, porque deseja relaxar. Porém, se não cuidar, é provável que esse pensamento leve à uma bola de neve, que causa dor de cabeça depois", alertou.

Ela também recomenda fazer uma pesquisa aprofundada sobre compras sazonais, como material escolar e reaproveitar aquilo que pode servir para o novo ano. Além disso, é importante ter cuidados básicos com hábitos que aumentam o valor das contas de água e luz, como esquecer lâmpadas acesas, deixar a geladeira perto do fogão e não fechar as portas quando ligar o ar-condicionado. "São mudanças que fazem a diferença", finalizou.