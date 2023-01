Morre Gabriel Andrade, da Andrade Gutierrez, aos 96 anos

O empresário Gabriel Andrade morreu aos 96 anos neste domingo (1º). Sócio da Andrade Gutierrez, era o último fundador vivo da empresa. Não foi divulgada a causa da morte.

Em nota, a Andrade Gutierrez lamentou a morte de Gabriel que, com o irmão Roberto Andrade e o amigo Flávio Gutierrez, fundou em 1948 uma das principais construtoras do setor de infraestrutura do Brasil.

Entre as obras realizadas pelo grupo estão o Rodoanel Mário Covas, a Rodovia Bandeirantes, o Aeroporto de Confins, a Usina de Angra 2, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, estações do Metrô SP, o Parque Olímpico para as Olimpíadas no Rio e estádios para a Copa 2014.

"A empresa e todo seu corpo diretivo deseja força à sua família e lembra que Gabriel, engenheiro de formação, sempre será motivo de orgulho ao deixar um legado que reflete a história de desenvolvimento do Brasil", afirmou em nota à imprensa.

Segundo a empresa, Andrade colaborou também para o desenvolvimento de tecnologias agropecuárias, pela ligação histórica de sua família com o segmento, participando, inclusive, de conselhos e diretorias de diversas associações do setor.

Ele deixa nove filhos, além de netos e bisnetos.

A Andrade Gutierrez foi uma das empresas envolvidas na Operação Lava Jato. A companhia assinou um acordo de leniência com a AGU (Advocacia-Geral da União) e a CGU (Controladoria-Geral da União).