Na primeira semana de 2023, Sine de Porto Alegre tem 1.510 vagas de emprego cadastradas

O ano começa com 1.510 vagas disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre. Segundo informações da prefeitura da Capital,o destaque é o setor de construção civil, com 96 oportunidades para pedreiro, 54 para servente de obras e 40 para encanador. Na área de serviços, são 85 vagas para auxiliar de limpeza e 50 para vigilante. Para pessoas com deficiência são 140 vagas para operador de vendas em lojas. Confira abaixo a relação completa.

Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail [email protected]

Em janeiro, o Sine Municipal vai promover três ações com vagas específicas para jovens, pessoas com deficiência ou pessoas trans. As empresas interessadas em participar podem enviar um e-mail para [email protected] ou entrar em contato pelos telefones (51) 3289-4820 e ou (51) 3289-4794.

Confira o calendário:

Jovem Aprendiz e estágio

Para jovens que estejam cursando Ensino Fundamental, Médio ou Superior.

Dia: 11/1, quarta-feira

Horário: 9h às 15h

Local: Sine – Avenida Sepúlveda, s/nº (Centro Histórico)

Dia D para PCDs

Dia: 19/1, quinta-feira

Horário: 9h às 13h

Local: Sine – Avenida Sepúlveda, s/nº (Centro Histórico)

Dia da visibilidade trans - Para pessoas transsexuais e transgêneros

Dia: 30/1, segunda-feira

Horário: 13h às 16h

Local: Sine – Avenida Sepúlveda, s/nº (Centro Histórico)

Vagas

Vagas para PCDs

Auxiliar administrativo - 3

Auxiliar de almoxarifado - 1

Auxiliar de cozinha - 1

Auxiliar de linha de produção - 3

Operador de vendas (lojas) - 140

Vagas gerais

Açougueiro - 7

Agenciador de publicidade - 2

Agente administrativo - 1

Ajudante de açougueiro (comércio) - 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 22

Ajudante de cozinha - 15

Ajudante de eletricista - 6

Ajudante de motorista - 4

Ajudante de obras - 14

Ajudante de pintor - 11

Ajudante de serralheiro - 1

Ajustador de fôrmas (concreto) - 10

Analista contábil - 1

Analista de e-commerce - 1

Analista de integridade (compliance) - 1

Analista de logística - 1

Analista de mídias sociais - 1

Analista de pcp (programação e controle da produção) - 6

Analista de planejamento financeiro - 1

Analista fiscal (economista) - 2

Apontador de mão-de-obra – 1

Apontador de obras - 2

Armador de estrutura de concreto - 4

Armador de estrutura de concreto armado - 4

Assistente administrativo - 8

Assistente de contadoria fiscal - 1

Assistente de logística de transporte - 2

Atendente balconista - 1

Atendente de bar - 6

Atendente de buffet - 1

Atendente de cafeteria - 1

Atendente de lanchonete - 2

Atendente de lavanderia - 1

Atendente de lojas - 3

Atendente de mesa - 15

Atendente de padaria - 7

Atendente de pedágio – 1

Auxiliar administrativo (estágio) - 21

Auxiliar administrativo - 5

Auxiliar contábil - 4

Auxiliar de cobrança - 1

Auxiliar de cozinha - 19

Auxiliar de estoque - 4

Auxiliar de expedição - 12

Auxiliar de lavanderia - 6

Auxiliar de limpeza - 85

Auxiliar de limpeza (vaga temporária) - 5

Auxiliar de linha de produção - 24

Auxiliar de logística - 22

Auxiliar de manutenção de edificações - 30

Auxiliar de manutenção de linha férrea - 3

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica - 2

Auxiliar de manutenção predial - 3

Auxiliar de mecânico de autos - 1

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) - 2

Auxiliar de padeiro - 1

Auxiliar de pedreiro - 25

Auxiliar de pessoal - 4

Auxiliar de produção (na confecção de roupas) - 2

Auxiliar de segurança - 15

Auxiliar de sushiman - 2

Auxiliar de veterinário - 2

Auxiliar financeiro - 2

Auxiliar mecânico de refrigeração - 1

Auxiliar técnico de montagem - 1

Babá - 1

Bikeboy - 3

Borracheiro - 1

Borracheiro auxiliar - 2

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) - 10

Caldeireiro de manutenção - 7

Caldeireiro montador - 2

Camareira de hotel - 4

Carpinteiro - 26

Carpinteiro de obras - 1

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) - 9

Caseiro - 6

Chapeador – 2

Chapista de lanchonete - 2

Chefe de serviço de limpeza - 1

Churrasqueiro - 1

Comprador - 1

Condutor maquinista motorista fluvial - 1

Confeiteiro - 1

Conferente de carga e descarga - 3

Conferente de logística - 5

Consultor de vendas - 5

Controlador de pragas - 1

Coordenador de restaurante - 1

Copeiro - 4

Corretor de imóveis - 5

Cortador (à mão) - 1

Costureira em geral - 3

Cozinheiro de embarcações - 1

Cozinheiro de restaurante - 4

Cozinheiro geral - 17

Cozinheiro industrial - 1

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) - 2

Eletricista - 17

Eletricista auxiliar - 4

Eletrotécnico - 2

Empacotador, a mão - 1

Empregado doméstico nos serviços gerais - 5

Empregado doméstico arrumador - 1

Empregado doméstico faxineiro - 1

Empregado doméstico diarista - 1

Encanador - 40

Encarregado de obras - 2

Encarregado de pintura (tratamento de superfícies) - 2

Engenheiro eletricista - 1

Ferramenteiro - 1

Ferreiro - 32

Forneiro de padaria - 1

Garçom - 24

Gerente de frota - 1

Gerente de loja e supermercado - 1

Gesseiro - 12

Impressor de corte e vinco - 2

Instalador de alarme - 1

Instalador de painéis - 1

Instalador de som e acessórios de veículos - 1

Instalador hidráulico - 4

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados - 22

Instalador-reparador de rede elétrica - 2

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados - 3

Jardineiro - 3

Lavador de veículos - 2

Manobrista - 7

Marceneiro - 1

Marinheiro fluvial de máquinas - 1

Mecânico de aparelhos domésticos - 2

Mecânico de auto em geral - 1

Mecânico de automóveis e caminhões - 2

Mecânico de automóvel - 1

Mecânico de empilhadeira – 1

Mecânico de manutenção de automóveis - 1

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares - 2

Mecânico de manutenção de máquina industrial - 2

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas – 1

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) - 10

Mestre de obras - 3

Mestre fluvial - 1

Monitor externo de alarmes - 1

Monitor infantil - 6

Montador - 1

Montador de calçados - 1

Montador de elevadores e similares - 1

Montador de estruturas metálicas - 1

Motorista de caminhão - 10

Motorista de caminhão (entrega de bebidas) - 2

Motorista de caminhão-guindaste - 3

Motorista de carga a frete - 5

Motorista de furgão - 2

Motorista entregador - 5

Nutricionista - 1

Oficial de manutenção predial - 10

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações - 2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações - 3

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações - 1

Operador de atendimento receptivo (telemarketing) - 1

Operador de caixa - 18

Operador de caldeira - 1

Operador de carregadeira - 3

Operador de centro de usinagem com comando numérico - 9

Operador de centro de usinagem de madeira (cnc) - 2

Operador de empilhadeira - 1

Operador de esmerilador de trilhos, no acabamento de metais - 1

Operador de estação de tratamento de resíduos industriais - 1

Operador de instalação de ar-condicionado - 2

Operador de máquina rodoviária - 2

Operador de máquinas fixas, em geral - 2

Operador de máquinas florestais (colheitadeira) - 10

Operador de máquinas operatrizes - 1

Operador de máquinas-ferramenta convencionais - 1

Operador de motosserra - 5

Operador de movimentação e armazenamento de carga - 10

Operador de negócios - 4

Operador de prensa - 1

Operador de retroescavadeira - 4

Operador de rolo (impermeabilização) - 1

Operador de suporte técnico (telemarketing) - 1

Operador de telemarketing ativo - 4

Operador de telemarketing ativo e receptivo - 1

Operador eletromecânico - 2

Orientador de tráfego para estacionamento - 1

Padeiro - 2

Padeiro confeiteiro - 2

Panificador - 1

Pedreiro - 96

Piloto fluvial - 1

Pintor de automóveis - 3

Pintor de estruturas metálicas - 1

Pintor de obras – 12

Podador de árvores na conservação de vias permanentes - 3

Porteiro - 24

Projetista (arquiteto) – 1

Projetista de ferramentas - 1

Promotor de vendas - 5

Recepcionista atendente - 10

Recepcionista bilíngüe - 1

Recepcionista, em geral - 3

Recepcionista secretária - 2

Recuperador de crédito - 20

Repositor - em supermercados - 1

Repositor de mercadorias – 19

Representante comercial autônomo - 4

Salgadeiro - 2

Serralheiro - 2

Serralheiro de alumínio – 1

Servente de obras - 54

Soldador - 9

Supervisor de atendimento ao cliente - 1

Técnico de contabilidade - 1

Técnico de enfermagem - 2

Técnico de manutenção elétrica - 1

Técnico de manutenção industrial - 1

Técnico de produção eletrônica - 1

Técnico de refrigeração (instalação) - 1

Técnico eletricista - 1

Técnico eletrônico - 1

Técnico em eletromecânica - 4

Técnico em farmácia - 1

Técnico em manutenção de máquinas - 1

Técnico em mecatrônica (automação da manufatura) - 1

Técnico em segurança do trabalho - 8

Técnico mecânico - 1

Técnico mecânico em ar condicionado - 1

Tecnólogo em eletrônica - 1

Torneiro mecânico - 1

Tratorista agrícola - 1

Vendedor (no comércio de mercadorias) - 1

Vendedor de comércio varejista - 4

Vendedor interno - 18

Vendedor porta a porta - 5

Vendedor pracista - 1

Vigia - 4

Vigilante - 50

Zelador - 2