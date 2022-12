Cooperativa Vinícola Garibaldi cresce 10% e fatura R$ 265 milhões em 2022

A Cooperativa Vinícola Garibaldi atingiu o faturamento de R$ 265 milhões em 2022, alta de 10% em relação à obtida no ano anterior. A cooperativa produz espumantes, vinhos e sucos e suas bebidas são laureadas no Brasil e ao redor do mundo, com a conquista de mais de 80 condecorações em 11 países ao longo do ano. O destaque vai para os espumantes, carro-chefe da marca, que ultrapassaram as 60 medalhas recebidas e totalizaram 5,8 milhões de garrafas vendidas durante o ano.

No mercado doméstico, seis estados concentraram a maior parte do faturamento no ano: Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro somaram 80% das vendas em 2022.

As vendas internacionais somaram faturamento de R$ 850 mil, com o envio de produtos ao exterior. Colômbia e Guiana Francesa, com a aquisição de espumantes, e Estados Unidos, com a compra de suco de uva, foram os grandes parceiros nas Américas, que teve no Canadá, também, um dos destinos dos produtos da marca gaúcha. Na África, com Nigéria e Angola; na Oceania, com a Austrália; na Ásia, com Taiwan; e na Europa, com Portugal e Reino Unido como mercados em prospecção, demarcaram a presença dos rótulos da vinícola pelos continentes.

Investimentos projetam mais faturamento

O ano de 2022 também foi marcado pelos investimentos na Cooperativa Vinícola Garibaldi. Ao todo, R$ 15 milhões foram aplicados - 50% a mais do que em 2021. Somente na requalificação do Complexo Enoturístico, cuja inauguração ocorrerá em janeiro de 2023, foram injetados quase R$ 6 milhões. Os recursos também contemplaram melhorias de infraestrutura, com a aquisição de tanques de vinho, linhas de recebimento de uva, tanques para fermentação de espumantes e outras melhorias na cantina. “Esses investimentos são uma forma de garantirmos a sustentabilidade da Cooperativa Vinícola Garibaldi, contribuindo com o constante desenvolvimento do negócio e garantindo o futuro do associado”, classifica o presidente, Oscar Ló.

Para o próximo ano, a previsão é de atingir um faturamento de R$ 312 milhões em 2023.