Fazenda estadual recolhe R$ 1,7 bilhão com os pagamentos de IPVA antecipado

Com mais de 1,3 milhão de guias quitadas, os pagamentos antecipados do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), encerrados nesta quinta-feira (30), renderam R$ 1,7 bilhão aos cofres públicos do Estado. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz-RS), este total corresponde a 35% do total de veículos tributáveis do território gaúcho.

Quem optou por pagar adiantado, teve a possibilidade de atingir até 32% de desconto. As reduções acumulativas partiram de 10% do montante em haver que, somado à supressão da variação da UPF/RS, gerou uma redução potencial de 15,88%. Mas as vantagens puderam ser ainda maiores para os proprietários de veículos que não tiveram multas e estão aptos a receber os descontos de Bom Motorista, além daqueles que aderiram ao programa Bom Cidadão – solicitando as notas fiscais das suas compras.

Os proprietários de veículos ainda têm outra possibilidade receber descontos no primeiro trimestre de 2023. Ao pagar todo o IPVA até o final de janeiro terá 10% de redução, 6% em fevereiro e 3% em março. Nesses casos, os valores já estarão atualizados pela variação da UPF.

Para garantir os mesmos descontos mensais nos três primeiros meses do parcelamento e evitar juros, o contribuinte precisa aderir ainda em janeiro, podendo estender as parcelas até junho. As consultas podem ser feitas a partir desta quarta em www.ipva.rs.gov.br ou no aplicativo IPVA RS para dispositivos móveis, disponível gratuitamente na App Store e na Google Play.