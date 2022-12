Bolsas da Ásia fecham dia em alta, mas encerram 2022 com perdas

Acompanhando a recuperação de Wall Street, as bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira (30), mas quase todas encerraram 2022 com perdas de dois dígitos em meio a preocupações com o impacto da Covid-19 na economia chinesa, a guerra da Rússia na Ucrânia e agressivas elevações de juros nos EUA e na Europa. As informações são da Agência Estado, com informações da Dow Jones Newswires.