Sulpetro alerta para aumento de preços e falta de combustíveis nos postos independentes

Empresários de postos de combustíveis gaúchos relatam elevação no preço dos produtos por parte das companhias distribuidoras em relação à semana passada, especialmente os estabelecimentos independentes (bandeira branca). As informações foram divulgadas pela Sulpetro, entidade que representa o setor no Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira (29).

Além do aumento nos valores dos combustíveis em mais de R$ 0,50 o litro, os postos sem bandeira enfrentam a escassez de produtos. “Na nossa visão, as distribuidoras estão segurando os estoques devido às indefinições do novo governo quanto à cobrança de PIS/Cofins e ‘reprecificando’ as margens de lucros”, avalia o presidente da entidade, João Carlos Dal’Aqua.

O dirigente refere-se ao fato de o governo federal ainda não ter decidido se prorroga ou não a isenção dos impostos federais sobre combustíveis. “As companhias estão querendo maximizar seus resultados, neste final de ano, e já antecipando uma possível subida de preços a partir de janeiro de 2023”, projeta Dal’Aqua.