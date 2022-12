Lula deve ter apoio no Congresso para reforma tributária, mas resistência em mudança trabalhista

O terceiro mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve encontrar um ambiente favorável à reforma tributária no Congresso, com disposição de partidos de centro e centro-direita a se juntarem à base governista na aprovação das mudanças, mesmo que com algum potencial de enxugamento. O mesmo não se pode dizer sobre alterações, mesmo que pontuais, na legislação trabalhista aprovada durante o governo de Michel Temer (MDB), em 2017.

Em sua campanha eleitoral, Lula prometeu simplificação de impostos para que "os pobres paguem menos e os ricos paguem mais", redução da tributação sobre o consumo e uma nova legislação trabalhista com extensa proteção social a todas as formas de ocupação - com especial atenção aos que trabalham por conta própria e trabalhadores de aplicativos.

O PT considera que a tributária tem que ser uma das primeiras bandeiras do governo eleito no Congresso, até para amenizar o impacto da PEC (proposta de emenda à Constituição) que tira R$ 145 bilhões do teto de gastos e autoriza R$ 23 bilhões em investimentos fora do limite, além de outras medidas.

Dentro da tributária, a discussão referente ao consumo é tida como mais amadurecida após o Congresso ter se debruçado sobre duas PECs que simplificam a tributação no país. A 45, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), prevê a substituição de cinco tributos (IPI, PIS, Cofins, o estadual ICMS e o municipal ISS) pela ideia do imposto sobre bens e serviços (IBS).

Já a 110, do Senado, transforma nove tributos (IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins, Cide-Combustíveis, Salário-Educação, ICMS e ISS) em um IBS.

Apesar de ambos serem considerados bons textos pela equipe do petista, a PEC 45 deve ser priorizada pelo novo governo, principalmente após o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicar o economista Bernard Appy para o cargo de secretário especial para a reforma tributária a partir de 2023. Appy atuou como mentor do texto de Baleia Rossi.

A expectativa da equipe econômica de Lula é de que a alíquota única enfrente resistência no Congresso, e a PEC seja desidratada. Membros da pasta, porém, veem alternativas e prometem incluir a Receita Federal no diálogo em busca de uma saída.

Para Débora Freire, professora de Economia do Cedeplar da UFMG (Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais), o texto da PEC deve enfrentar resistências setoriais, que podem fazer pressão por um tratamento diferenciado ou pela exclusão de algum tributo na composição da alíquota única.

"No longo prazo, isso acaba prejudicando o potencial da reforma de harmonizar o sistema tributário e ter grande capacidade de fomentar o crescimento econômico", afirma.

A economista ressalta que o efeito da reforma tributária é maximizado quando é possível harmonizar as alíquotas, com a eliminação do efeito cascata de impostos. Segundo ela, a indústria estaria entre os principais setores beneficiados pela mudança.

Estudo da professora da UFMG em coautoria calcula que a reforma da tributação do consumo, como prevista no texto da PEC 45, teria capacidade de reduzir em torno de 2% o Índice de Gini -instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo.

Freire ressalta que esse potencial impacto sobe para 3,2% quando é acoplado um mecanismo de devolução dos tributos sobre a cesta básica para as famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal).

Para o Sindifisco Nacional, hoje há excessiva participação da tributação sobre o consumo no total da tributação brasileira, o que contribui com a regressividade do modelo -ou seja, arrecada proporcionalmente mais de quem ganha menos.

Embora veja como positiva a potencial redução dos custos de implementação da legislação tributária pelas empresas, o presidente Isac Falcão afirma que a proposta "não ataca o problema central da tributação brasileira, que é a desigualdade" e defende que a reforma da tributação sobre a renda seja prioritária.

Na campanha, o presidente eleito prometeu aumentar para até R$ 5.000 a faixa salarial isenta de Imposto de Renda. Após a vitória de Lula, Lira sinalizou que votaria texto do deputado Danilo Forte (União-CE) que estende a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.200. O PT, no entanto, articulou para que o projeto fosse discutido só em 2023.