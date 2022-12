Dois últimos dias para pagar o IPVA com descontos

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pode ser pago nesta quarta-feira (28) e na quinta-feira (29) com descontos mais vantajosos para o contribuinte. Quem quitar o tributo até a quinta-feira terá 10% de abatimento e não incorrerá na variação da UPF/RS (que pelos índices inflacionários também deve ficar em 5,76%), gerando redução potencial de 15,76%. Além disso, há outros benefícios que podem ser aplicados, reduzindo o custo do imposto: desconto de Bom Motorista, que pode chegar a 15% e o desconto do Bom Cidadão, com até 5% de redução no valor. No final, a soma de todos os abatimentos máximos pode representar redução de até 32% para o pagamento em dezembro.

A Taxa de Licenciamento e multa (se houver) podem ser pagas separadamente do IPVA, sendo que o proprietário deve estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações. Para quitar o IPVA, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou a placa e o Renavam do veículo. O tributo pode ser pago em qualquer agência, pontos de atendimento ou via home banking (internet) dos bancos Banrisul, Bradesco, Sicredi, Sicoob e Banco do Brasil - somente para clientes. É possível também fazer o pagamento por Pix.

Para agregar mais inovação nas formas de pagamento, a Receita Estadual adotou já no ano passado o Pix como forma de pagamento. Para utilizar essa facilidade, basta consultar no site do IPVA 2023 ou no aplicativo do IPVA/RS, no qual será gerado o QR code, no caso de parcelamento deverá ser gerado um a cada mês, e pagar em mais de 760 instituições relacionadas. Para realizar o pagamento presencialmente, o contribuinte terá que ir até agências do Banrisul, Bradesco, Sicredi, Sicoob ou Banco do Brasil. Também é possível pagar usando os aplicativos desses bancos. Assim como nos anos anteriores, apresentando o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), é possível pagar também as taxas de licenciamento e multas, se houver.

O IPVA é pago por todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano de 2004, exceto os isentos em lei. Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito, se houver. A frota total do Estado em 2022 é de 7.413.277 veículos. A frota pagante de IPVA é de 53,8%. A isenção do tributo atinge 46,2% da frota de automóveis.