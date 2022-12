Ibovespa limita perda do dia a 0,15%

O bom desempenho do índice de materiais básicos ( 2,87%), que reúne ações ligadas a commodities, conteve as perdas do Ibovespa a 0,15% na sessão de ontem, em que fechou aos 108.578,20 pontos. A a referência da B3 oscilou entre mínima de 107.418,40 e máxima de 109.352,67 pontos, saindo de abertura aos 108.739,34 pontos. Ainda fraco nesta reta final de ano, o giro financeiro ficou em R$ 19,8 bilhões. No ano, o Ibovespa avança 3,58%, mas ainda cede 3,47% no mês de dezembro. Na semana, a perda está em 1,02%.

À tarde, o Ibovespa chegou a ampliar as perdas do dia à casa de 0,7% a 0,8%, com virada pontual em Petrobras para o negativo, mas tanto a ON ( 0,67%) como a PN ( 0,68%) regressaram ao azul e sustentaram o sinal no fechamento da sessão. O desempenho do índice também foi favorecido por Vale (ON 2,39%) e pelas siderúrgicas (Gerdau PN 4,97%, CSN ON 2,26%), que se mantiveram em alta na esteira dos sinais de reabertura da China - o que dá suporte aos preços do minério -, mesmo com evolução ainda preocupante da Covid-19 na segunda maior economia do mundo, grande consumidora de commodities.

Assim, além de Gerdau e de Vale, destaque também para Gerdau Metalúrgica (PN 4,61%, máxima do dia no fechamento) na ponta de ganhos do Ibovespa, com CVC (-7,20%), Via (-7,06%) e Méliuz (-6,40%) ocupando o lado oposto na sessão. Se o dia foi positivo para os materiais básicos, o índice de consumo fechou a terça-feira em baixa de 1,78%.

A China detalhou como será feito o relaxamento das medidas de restrição, entre as quais o fim do rastreamento de pessoas que tiveram contato com infectados, fim das demarcações de áreas de risco de contágio, bem como, o já antes anunciado, fim da quarentena de viajantes que estiveram fora do país, observa em nota a Guide Investimentos, destacando também a proximidade do início de implementação das medidas, a partir de 8 de janeiro.

Na B3, diferentemente das ações de commodities, o dia foi majoritariamente negativo para as de grandes bancos, à exceção de Bradesco ON ( 0,61%) no fechamento. No segmento, destaque para Banco do Brasil (ON -3,32%), refletindo ainda a incerteza sobre quem ocupará o comando da instituição.

O dólar à vista encerrou com a segunda alta consecutiva em relação ao real, com ganho de 1,48%, cotado em R$ 5,2866, no maior nível desde o dia 19 (R$ 5,3090). Em um dia de valorização moderada das commodities, o real teve a maior depreciação entre as principais moedas emergentes. Às 17h30, a divisa americana avançava 1,17% em relação ao rand sul-africano e 0,44% ante o peso mexicano. O DXY, que mede o comportamento do dólar em relação a uma cesta de moedas fortes, operou em baixa durante parte da sessão.

Os juros futuros passaram o dia em alta, mas o movimento perdeu fôlego na última hora de negócios e as taxas acabaram fechando de lado. O exterior serviu de referência, com as curvas abrindo e moedas emergentes sob pressão. Mas a liquidez continuou abaixo do padrão, com parte dos players já em folga de fim de ano. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 fechou em 13,545%%, de 13,571% no ajuste. A do DI para janeiro de 2025 passou de 12,95% para 12,92% e a do DI para janeiro de 2027 de 12,91% para 12,92%.