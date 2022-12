Saldo de crédito ampliado atinge R$ 14,7 trilhões

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu, em novembro deste ano, R$ 14,7 trilhões. A cifra, divulgada ontem pelo Banco Central (BC), representa aumento de 1,3% em comparação com o montante de outubro (R$ 14,6 trilhões) e corresponde a 150% do Produto Interno Bruto (PIB).

O crédito ampliado ao setor não financeiro compreende, além das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) - empréstimos e financiamentos concedidos por bancos e outras instituições financeiras -, as operações de crédito dos demais setores institucionais residentes, os títulos de dívida públicos e privados e os créditos concedidos por não residentes (dívida externa).

A atualização mensal da estatística indica as principais fontes de recursos utilizadas para o financiamento dos setores público e privado não financeiros, permitindo a análise do nível e do perfil de endividamento do governo, das empresas e das famílias.

Segundo o BC, o aumento do saldo, em novembro, decorre das operações com títulos públicos de dívida (cresceu 1,4%), empréstimos do SFN (1,1%) e empréstimos da dívida externa (1,9%).