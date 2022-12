Nomes para Caixa e Banco do Brasil devem sair nesta semana

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou nesta terça-feira (27), que tanto os nomes dos presidentes da Caixa e do Banco do Brasil quanto a definição da composição do Conselho Monetário Nacional (CMN) devem sair esta semana - a última do ano e a que antecede a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para domingo, 1º.

Haddad disse que participou de conversas com o presidente eleito sobre possíveis nomes, mas que Lula ainda está em processo de escolha e em reuniões com pessoas interessadas. "Ele (o presidente) deve anunciar esta semana os presidentes", disse ao sair do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

"Quando perguntado sobre perfil, eu sugeri, como disse ontem, o nome de ex-governadores que tinham administrado bem os seus estados. Mas, o presidente Lula decidiu aproveitá-los nas posições conhecidas: Casa Civil, Justiça, Educação."

Por fim, Haddad disse que esta semana também será definida a composição do Conselho Monetário Nacional (CMN)."Isso é um assunto que vai ser tratado também nesta semana." O Broadcast já publicou que, com a divisão do Ministério da Economia, a composição deve voltar à formação existente antes do governo Bolsonaro, com participação dos ministros do Planejamento, da Fazenda e do presidente do Banco Central.