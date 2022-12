Pesquisa aponta crescimento das vendas e do ticket médio dos presentes de Natal

Uma pesquisa feita pelo Sindilojas de Porto Alegre apontou crescimento nas vendas de boa parte dos comerciantes neste Natal. Do total dos respondentes, 38% disseram que suas vendas aumentaram e, 25% apontaram que venderam de forma igual a 2021. Para aqueles que responderam que venderam mais, a alta atingiu 13%. Ainda de acordo com a pesquisa, o ticket médio para este Natal chegou a R$ 208,00, superando a expectativa da pesquisa de intenção de compra, que era de R$ 184,00 e o ticket médio do ano passado, que foi de R$ 168,00.

Ainda segundo a pesquisa, quase 50% responderam ter feito algum tipo de promoção para chamar mais atenção. Desconto foi lembrado por 14% e, 35% disseram não ter usado desses artifícios para venda.

Sobre vendas em loja física ou online, a primeira opção ficou bem à frente, com 72%. Vendas casadas com loja física e online, 28%. Dentre esses 28%, o site da loja foi onde mais se vendeu, com 64,2%, seguido de vendas via WhatsApp, com 28,6%, e do Facebook e Instagram, com apenas 3,6% cada.

O levantamento também apontou que o pagamento via pix ganhou força, mas apenas no meio digital. Se a opção é uma das menos citadas para uso na loja física (1%), no espaço virtual quase 36% escolhem esta maneira para o pagamento, ficando atrás apenas do uso de um link de pagamento (60,7%).

Para o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, as vendas neste Natal comprovaram o que as demais datas festivas nos mostravam, o aumento no consumo. “A expectativa foi atingida e nos dá esperança de um 2023 com mais movimento no comércio. Com a melhora na questão da pandemia e o desemprego em baixa na região metropolitana, fechamos o ano otimistas com essa alta nas vendas”, afirmou.

Veja os produtos mais comprados por segmento de mercado

Brinquedos:

Bonecas 50,0%

Jogos 50,0%

Carrinhos 30,0%

Vestuário:

Vestidos 37,1%

Blusas 28,6%

Camisetas 22,9%

Lingeries/cuecas 22,9%

Bermudas 14,3%

Calçados:

Sandálias 57,1%

Rasteiras 50,0%

Chinelos 14,3%

Tênis 7,1%

Cosméticos, perfumaria e produtos de higiene:

Perfumes 80,0%

Maquiagens 70,0%

Produtos para cabelo 30,0%

Cremes 20,0%