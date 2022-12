Ano novo, boletos novos: como se organizar para as despesas de início de ano

O primeiro trimestre da virada de calendário acumula despesas fixas, entre impostos e gastos de primeira necessidade. Em momentos de custo de vida elevado como o atual, as contas precisam ser muito bem organizadas para não atrapalhar a vida financeira dos demais nove meses.

Pesquisa recente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), registrou em novembro o maior volume de consumidores com dívidas atrasadas registrado em oito anos: 40,43% dos brasileiros estavam negativados. O agravante, na avaliação do presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, é o crescimento de reincidência (33,29% no acumulado de 2022).

Há despesas às quais os pagamentos antecipados são vantajosos, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). No caso do tributo automotivo, o desconto máximo chegou à uma redução de 32% sobre o valor final. De acordo com o secretário da Fazenda do Estado (Sefaz-RS), Leonardo Busatto, quem quitar até 31 de janeiro terá 10% de desconto, até o dia 28 de fevereiro, de 6%, até 31 de março, 3%.

“Se o proprietário optar pelo parcelamento, também terá o respectivo desconto nas parcelas de janeiro, fevereiro e março. Mas, para isso, precisa aderir ao parcelamento ainda em janeiro”, afirmou Busatto em coletiva de apresentação do calendário de recolhimento de 2023 realizada em novembro.

No caso do IPTU, a dedução atinge 11% para pessoa física e de até 9% para pessoa jurídica nos pagamentos à vista – de 2 janeiro até 8 de fevereiro. Os contribuintes que não puderem recolher o imposto dentro deste período poderão efetuar o parcelamento em até 10 vezes, sem juros, com a primeira parcela com vencimento no dia 8 de março de 2023.

Para evitar o endividamento, a economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patrícia Palermo, indica que se faça um levantamento de todos os ganhos e gastos antes de começar a planejar os pagamentos. “Muitas vezes, os descontos são muito atrativos. Mas é preciso estar atento ao seu saldo, pois de nada vale pagar antecipado se você acabar entrando no cheque especial, por exemplo”, indica a especialista.

Além das contribuições obrigatórias com os cofres públicos, há também os dispêndios que acometem uma grande parcela da população economicamente ativa. Nestas, estão incluídos os gastos com as compras de Natal e Ano-Novo, as matrículas e materiais escolares, as férias e os seguros.

Nesses casos, a economista sugere que a organização financeira seja feita desde o início do ano, pois essas são despesas recorrentes e, na maioria, obrigatórias. Segundo ela, sempre há formas de se diminuir os montantes das despesas. “Fazer levantamento dos materiais escolares antes de ir às compras, reaproveitar livros didáticos ou uniformes de outros alunos”, ensina.

“Há momentos-chave em que estamos mais propensos a pensar melhor na nossa vida, como as viradas de ano. Portanto, vale botar na lista de 2023 garantir uma relação de paz com o dinheiro. Assim como a gente pode programar a redução de despesas, também podemos ter metas para ganhar mais”, completa a economista.

DICAS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA O ANO NOVO

1. Faça um check-list de ganhos e gastos.

2. Pergunte-se: no curto prazo, quais são as estratégias que posso contar para aumentar minha renda?

3. Na parte dos gastos, estabeleça prioridades e faça cortes (temporários ou permanentes, conforme a necessidade).

4. Identifique seus gatilhos de consumo e evite a sua ativação.

5. Reestruture suas dívidas: procure consolidar as suas dívidas e tente uma repactuação com condições que não gerem novo estrangulamento financeiro. Nesse período evite novas dívidas.

6. Cuidado com os empréstimos. Se você tiver um déficit estrutural, isto é, se você tem gastos que são estruturalmente maiores do que seus ganhos, um empréstimo gera um alívio de curto prazo que tende apenas a potencializar o problema no futuro.

7. Só vale a pena antecipar IPTU e IPVA se você tem condições de pagar antecipadamente. Não adianta ganhar desconto e pagar com o dinheiro do cheque especial.

8. Em 2023 tem objetivos financeiros pra alcançar? Trace planos, estabeleça metas e acompanhe. Lembre-se que quando se tem um objetivo claro é muito mais difícil ceder às tentações cotidianas.

9. Vai tirar férias? Estabeleça um orçamento pra não voltar do período de descanso com problemas financeiros pra resolver ao longo do ano!

Fonte: economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patrícia Palermo.