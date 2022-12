Litoral Norte celebra ocupação da rede hoteleira

As praias do Litoral Morte gaúcho estão com 90% de ocupação na rede hoteleira para as celebrações deste Réveillon, segundo dados do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte do Rio Grande do Sul (SHRBS). Os destinos mais procurados são Torres, Capão da Canoa e Tramandaí. Apesar a elevação dos preços na faixa dos 30% nesta época, a possibilidade de chegar a 100% de ocupação até esta sexta-feira é grande - fato que já é realidade na maioria dos hotéis. Segundo a entidade, é a primeira vez que os hotéis atingem esse nível de lotação desde 2019, antes da pandemia de coronavírus.

Outro fator que surpreendeu o setor este ano foi a quantidade de diárias reservadas. Segundo Ivone Ferraz, presidente do sindicato, os veranistas estão preferindo ficar mais tempo nas praias. "Pensávamos que o público iria focar no fim de semana, mas estamos vendo muitas pessoas marcando hotel para uma ou duas semanas. Isso é muito bom para os hoteleiros", avaliou. "Para a economia esse é um fator interessante. As famílias consomem mais, vão a parques, lancherias e compram mais", disse.

Nesse período, os balneários do Rio Grande do Sul recebem quase 2 milhões de pessoas, para além das que moram nas cidades. Somente em Torres, a praia mais procurada pelos turistas no Estado, são esperadas 500 mil pessoas para as festas da virada. Esse fenômeno se chama população flutuante e tem o potencial de aquecer a economia local, tanto nos bares e restaurantes, quanto nas atividades de lazer. Conforme levantamento do Sindicato, cada hóspede gasta, em média, R$ 500,00 por dia.

Queima de fogos e atrações musicais chamam público para as praias

Em Capão da Canoa, o segundo destino mais procurado pelos veranistas gaúchos pela proximidade com a Capital e ampla infraestrutura, o hotel Capão da Canoa Mar já está com 100% de lotação - ou seja, são esperados cerca de 200 hóspedes para a virada do ano.

Apesar de receber famílias, o gerente Milto Junior destaca que há muitos casais que procuram o local nesta época. Por isso, apesar do restaurante ter uma ceia especial no dia, Milto acredita que, uma vez que o hotel está localizado perto da praia, a maioria das pessoas irá à beira mar aproveitar os espetáculos que estão previstos.

Neste ano, além do tradicional show da virada no dia 31, haverá os shows de pré-réveillon nesta sexta-feira, dia 30, no Largo do Baronda, à beira-mar. A expectativa é reunir 1 milhão de pessoas na cidade e retomar a festa nas areias caponenses. Serão 17 minutos de fogos no centro de Capão. Os distritos também terão programação. No hotel Capão da Canoa Mar, as vagas para novas hospedagens só estão liberadas a partir de 8 de janeiro. "Notamos que este ano lotou muito rápido. Um mês antes do Ano Novo já não tínhamos mais quartos disponíveis", explicou o gerente.

Em Torres, no hotel Guarita Park Hotel, o cenário é um pouco diferente. Por se tratar de um estabelecimento que recebe muitas famílias, a gerente Rose Almeida explica que uma programação interna está sendo planejada. "Vamos ter banda musical, ceia e uma festa que vai até 2h ou 3h da manhã", afirmou. Considerado um dos maiores réveillons do RS, na cidade de Torres, serão 14 minutos de show pirotécnico no céu da cidade, na beira-mar da Praia Grande, além da apresentação do grupo musical Pixote e de DJs locais.

Outra atração que chama a atenção dos visitantes é o espetáculo de balões de ar Night Glow, um show de balões coloridos que acontece na noite da virada.