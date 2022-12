Concursos abertos no Rio Grande do Sul somam mais de 1 mil vagas

Levantamento do Jornal do Comércio aponta que há mais de 1 mil oportunidades em concursos públicos para o Rio Grande do Sul nesta semana. Entre os mais visados, destaque para a recém-lançada seleção para o Banco do Brasil (118 postos para escriturário, com salário de R$ 3,6 mil) e da Receita Federal (699 vagas de auditor-fiscal e analista tributário, com salários variam entre R$ 11 mil e R$ 21 mil).

O concurso público do Banrisul, direcionado ao provimento do cargo de escriturário, registrou 113.248 inscritos. A relação de concorrentes por vaga, separada por macro e micro regiões, dos candidatos às vagas de ampla concorrência e reservadas às pessoas com deficiência, negras, transgênero e indígenas. O edital tem como objetivo o preenchimento de 824 vagas para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e exige nível médio de escolaridade.