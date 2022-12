Dólar sobe com IPCA pior na Focus, governo de transição e DXY no radar

O dólar firmou-se em alta moderada na manhã desta sexta-feira (26), após abrir em queda e oscilar sem direção única nos primeiros negócios. Os ajustes ocorrem com liquidez reduzida à medida que os mercados nos Estados Unidos e na Europa seguem fechados pelo feriado de Natal.

Os agentes de câmbio ajustam posições de olho na alta de juros futuros, com a piora nas estimativas para IPCA de 2023, 2024 e 2025 no Relatório Focus e o fortalecimento discreto do dólar ante pares rivais (índice DXY) no exterior. A mediana das estimativas para o IPCA de 2023 no Focus passou de 5,17% para 5,23%; para 2024 subiu de 3,50% para 3,60%; e para 2025, subiu de 3,10% para 3,20%.

As atenções estão voltadas para o governo de Transição. Entre as nomeações esperadas para ministérios do governo de Lula, a do senador Carlos Fávaro (PSD-MT) deve ser confirmada para ministro da Agricultura, e a de Marina Silva para comandar novamente o Ministério do Meio Ambiente, apurou o Estadão/Broadcast. Lula deve ainda continuar as discussões sobre a participação da senadora Simone Tebet (MDB-MS) no novo governo nesta segunda-feira.

Às 9h29, o dólar à vista ganhava 0,34%, a R$ 5,1840, ante queda à mínima a R$ 5,1570 (-0,18%) após a abertura. O dólar janeiro de 2023 subia 0,14%, a R$ 5,1870.