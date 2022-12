Equipe sugere a Lula barrar a privatização de estatais

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recomendou o cancelamento dos processos de privatização em 2023. Pelo relatório final, a indicação é de interromper os planos para privatizar a Petrobras, os Correios, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep), a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural (PPSA) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

"A proposta é de revisão da lista de empresas que se encontram em etapas preparatórias e ainda não concluídas de processos de desestatização. Sugere-se que o presidente da República edite despacho orientando os Ministérios responsáveis", afirma o documento.

Cada uma dessas estatais está em um diferente estágio do processo de privatização. Das seis, cinco fazem parte da lista de empreendimentos incluídos no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que prevê ações coordenadas para concessões e privatizações. Já a EBC está incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND).

Lula já frisou, em mais de um discurso, que seu governo vai acabar com os planos de privatização e que as empresas estrangeiras são bem-vindas, desde que venham investir no País, e não "comprar" as estatais.

Há pelo menos mais uma estatal que deverá ter o processo interrompido: a Santos Port Authority (SPA), antiga Codesp, que controla o porto de Santos, em São Paulo. Na quinta-feira passada, o futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, declarou que a concessão do porto à iniciativa privada será cancelado.

De acordo com a Agência Estado, o futuro governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tocou o projeto quando ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, vai procurar Lula e França para uma conversa direta sobre o assunto, na expectativa de reverter a decisão.