Vendas crescem no Natal e setor deve superar números pré-pandemia

No Natal da família da dona Ivone de Lucca, moradora de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a árvore, além de enfeitada, estava repleta de presentes. Ao total, eram 18 pacotinhos. "Neste ano comprei mais mesmo, minha família veio do Interior me visitar", contou. O cenário não é exclusivo da família de dona Ivone. Segundo entidades varejistas, depois da pandemia de coronavírus, o reencontro com familiares de outros núcleos e a volta de festas de confraternização, com o famoso "amigo secreto da firma", impulsionaram o comércio, que projeta uma alta nas vendas de 8,3% em relação ao ano passado, podendo superar, inclusive, números pré-pandêmicos.

"Ainda não temos os dados fechados, pois o levantamento será feito somente esta semana. Mas, conforme apuramos com os lojistas, os últimos dias foram de movimento intenso, principalmente na quinta e sexta-feira. Acreditamos que o encontro sem restrições é um dos fatores. Quando você não vê o familiar, nem sempre compra o presente. Esse ano as famílias se reuniram com mais gente", considerou o presidente do Sindilojas, Arcione Piva. Além da volta do convívio social, Arcione também ressalta a maior empregabilidade como fator que contribuiu para a alta nas vendas e na intenção de comprar os presentes para a família. "Na Capital e na região metropolitana, estamos com um índice pequeno de desemprego, isso também contribui", comentou.

Outro fator que aqueceu o cenário para os comerciantes, além da volta das festas, é que nessa época do ano, com tantas celebrações, muitas pessoas aproveitam também para "renovar os ares", especialmente por contarem com uma renda extra, como o décimo terceiro salário. "É um momento em que as pessoas renovam o guarda-roupa, compram sapatos. Não é só presente para os outros, mas também aquisições para si. Os lojistas, no geral, ficaram bem animados este ano", disse o presidente do Sindilojas.

Mas entre os queridinhos para presentear a família também estiveram, segundo Arcione apurou com os lojistas, as roupas, os sapatos, e, claro, os cosméticos. No Natal da dona Ivone, a maioria das embalagens escondia, de fato, camisetas, cremes para mãos e chocolates. "Tenho que falar baixinho para ninguém ouvir, mas é isso mesmo. A maioria são lembrancinhas", justificou.

Apesar disso, um tipo de presente chamou atenção dos lojistas este ano. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Irio Piva, as viagens estiveram em alta no Natal. "Muita gente pedindo ou comprando viagens para presentear. Isso também pode ter relação com o fim das restrições da pandemia", refletiu Irio. Conforme ele também analisou, este ano pode se aproximar, ou mesmo superar, as vendas de 2019, último ano sem pandemia de Covid-19.

E esse ciclo tem gerado outras novidades para o comércio: o aumento nas vagas temporárias para dar conta dos shoppings e lojas lotadas. "Eu peguei fila em vários lugares semana passada. O lado bom é que com o comércio aquecido, o número de vagas temporárias é o maior dos últimos três ou quatro anos", revelou Arcione. Dessas vagas, quase 30% podem se tornar definitivas.

O ticket médio dos presentes, no entanto, não deve subir verdadeiramente este ano. "Pode subir por conta da inflação, mas as pessoas continuam dando mais acessórios, roupas, não acredito que irá ter um ticket médio maior por conta de presentes mais caros, como eletrônicos", expressou o presidente da CDL, Irio Piva. Para dona Ivone o que importa é a intenção e não o preço dos presentes. "Isso mostra que lembrei de todo mundo que veio me visitar, não é mesmo?", ponderou.