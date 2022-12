Movimento de última hora ficou abaixo do esperado no sábado

Osni Machado e Giovanna Sommariva

Embora otimistas com as vendas de Natal de última hora, no sábado, comerciantes e lojistas notaram que o movimento em busca de presentes esteve abaixo do esperado no dia derradeiro para compras. Nas ruas do Centro de Porto Alegre, o movimento se intensificou ao longo da manhã, mas aquém do notado no mesmo horário durante a semana que antecedeu a data. Em um dos shopping centers da cidade, a percepção foi a mesma, com movimento considerado até fraco à tarde.

De acordo com os comerciantes da região central, no decorrer da semana o movimento nas lojas foi considerado bom e o comportamento dos clientes, de um modo geral, migrou para os presentes alternativos, as chamadas "lembrancinhas". O gerente da Loja Otello Moda Masculina, Francisco Oliveira, notou as vendas abaixo do esperado no sábado, porém, analisando os outros dias, considerou positiva a movimentação para o Natal deste ano. "Também estamos com boas perspectivas de vendas para o ano de 2023. Eu acredito que as coisas irão melhorar", cita.

De acordo com Priscila Machado, gerente da Paty Bella, loja de moda feminina da Rua da Praia, o movimento de público foi bom no sábado, mas não se comparou ao dos outros dias da semana que antecedeu o Natal. Para Michelle Souza da Luz, gerente da loja Superlegal Brinquedos, o movimento das vendas no estabelecimento, na véspera do Natal, foi bom, com as pessoas comprando presentes de todos os valores.

De acordo com Vitor Augusto Koch, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL), as previsões era de que um aumento de 10% no volume de vendas no Natal de 2022 na comparação com 2021. Segundo o dirigente, a estimativa era de um volume de vendas no Rio Grande do Sul superior a R$ 5,4 bilhões.

Já no BarraShoppingSul, quem não conseguiu reservar um tempo durante as últimas semanas para comprar os presentes de Natal, teve uma boa surpresa no sábado, véspera do feriado. Apesar das últimas semanas intensas e de boa movimentação, o dia 24 teve movimento tranquilo para os lojistas e clientes do estabelecimento.

Laura Souza, por exemplo, chegou a ir ao shopping na sexta-feira, mas desistiu devido ao grande movimento. "Achei que iria ter muito mais gente hoje (sábado) do que de fato tem, achei até bem vazio o shopping comparado à ontem", afirmou.

O vendedor da Fast Shop, Rodrigo Rodrigues, também percebeu a baixa movimentação no sábado. "Ontem foi muito bom, mas hoje (sábado) a loja esteve bem fraca", disse. Segundo ele, os produtos da Apple, carro-chefe da loja, não foram os mais procurados pela clientela este ano. "Está saindo muito a (assistente virtual) Alexa e fones de ouvido", admite.

Em contrapartida aos eletrônicos, a busca por livros esteve grande, afirma Regis Pereira, coordenador da Livraria Leitura. "Estivemos lotados todos os dias", comentou.

O setor de brinquedos também registrou boas vendas durante os últimos dias. Guilherme Rodrigues, vendedor na Bichos.com, comentou que saíram, em média, 100 notas por dia na loja. "Vendemos muito os brinquedos temáticos, principalmente os de personagens", acrescentou.