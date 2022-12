Prédio icônico que foi sede da antiga agência MPM ganha retrofit residencial

A antiga sede de uma das agências de publicidade que fez história no Brasil, a gaúcha MPM, está em obras. Cravado no topo do Morro Santa Tereza, em direção à Zona Sul de Porto Alegre, o prédio icônico pela arquitetura, com grandes aberturas e interação com a visão da cidade e dos contornos do Lago Guaíba, volta à cena em um retrofit para uso residencial e num momento em que este tipo

de intervenção entrou no radar da construção civil da Capital.

Decreto recente da prefeitura criou incentivos para construtoras que desenvolverem projetos que utilizem antigas construções para novos empreendimentos, além de outros quesitos sustentáveis.

Entre os impactos de aproveitar a estrutura existente, está a redução de uso de materiais e outros insumos, como energia. Entre as vantagens lançadas pelo município, estão a possibilidade de aumento da altura das edificações de retrofit e redução do IPTU para futuros proprietários, que está em projeto de lei.

"Retrofit é aproveitar um prédio antigo, modificando o uso dele e requalificando para um novo uso. O comercial aqui vai se transformar em residencial", conceitua um dos sócios da Sopra Incorporadora, o arquiteto Ricardo Michelon.

No caso do Aria, ar, em italiano, que traduz a aposta na fluidez do projeto no local e ambiente onde fica, a expectativa é de custos 20% mais baixos na execução pelo fato de não sair do zero. O empreendimento é o primeiro da Sopra, criada em 2021 e que foca em projetos "especiais e autorais", definem os donos. Além de Michelon, a arquiteta Juliana Schnor é sócia da empresa.

"O Aria não se beneficia das medidas na parte construtiva, porque já estava registrado em obras. Vamos verificar se a redução do IPTU poderá ser obtida pelos compradores das unidades", comenta Michelon.

O empreendimento já entrou em obras e uma delas serviu para mostrar as virtudes do lugar que tem um skyline poderoso da orla, além do verde ao entorno, com diversidade de espécies de árvores, entre araucárias, paineiras e jacarandás.

"O pé direito de cada andar tem quase quatro metros de altura. É tudo muito amplo. Montamos as possibilidades de ambientes em um dos níveis para simular cada espaço da casa, do quarto à sala e cozinha", descreve Michelon. Não há paredes fechadas no entorno, mas janelões nas faces voltadas para o lago e a cidade.

Serão 30 apartamentos e seis casas a serem erguidas na parte de trás do terreno, em 6 mil metros quadrados. Quem sobe a rua Silveiro, até o número 1.111, que também abriu a sede e escritórios da antiga empresa de TV a cabo Net, hoje Claro, visualiza a construção de quatro andares.

Vista da cidade graças às paredes de vidraças é um dos atrativos e diferenciais do futuro empreendimento. Foto: Sopra/Divulgação