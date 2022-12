Última semana de 2022 começa com 1.543 vagas disponíveis no Sine de Porto Alegre

A última semana do ano começa com 1.543 vagas disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre. O setor em destaque é o de serviços, com 140 vagas para operador de vendas em lojas e 84 para atendente de lanchonete. O ramo da construção civil tem 112 oportunidades para pedreiro e 53 para servente de obras. Confira aqui a lista completa.