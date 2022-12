Concurso do Banrisul registra 113 mil inscritos

O concurso público do Banrisul, direcionado ao provimento do cargo de escriturário, registrou 113.248 inscritos. A relação de concorrentes por vaga, separada por macro e micro regiões, dos candidatos às vagas de ampla concorrência e reservadas às pessoas com deficiência, negras, transgênero e indígenas, pode ser consultada no site www.cesgranrio.org.br.

O edital tem como objetivo o preenchimento de 824 vagas para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e exige nível médio de escolaridade. As provas serão aplicadas no dia 22 de janeiro de 2023, e os resultados finais estão previstos para a segunda quinzena de março.