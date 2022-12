Semana terá comércio e serviços fechados devido ao recesso de fim de ano

Com o período de final de ano, vem o recesso de parte do comércio e serviços. Consumidores podem se deparar com lojas fechadas na última semana de dezembro em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

Muitos empreendimentos buscam traçar estratégias e fazer mudanças nesse período, como é o caso do Café Porto Farrô, de Porto Alegre. “Nessa semana, daremos folga para toda equipe e reorganizaremos algumas coisas em casa, faremos algumas manutenções e renovaremos o cardápio para o próximo ano”, diz o proprietário do café, Lucas Eibis.

Eibis explica que o empreendimento, localizado na Cidade Baixa, fecha entre o Natal e Ano Novo, retornando no dia 3 de janeiro. A decisão é tomada, inclusive, pela questão de segurança e financeira. “Vários estabelecimentos fecham e várias pessoas viajam, as ruas ficam mais silenciosas e propensas a riscos. Acredito que das pessoas que ficam em Porto Alegre, a maioria dedica os momentos de lazer para visitar bares, com uma proposta mais verão”, expõe.

A pizzaria Napoletana Grani, localizada no bairro Rio Branco, também irá fechar as portas durante o recesso. Igor Henrique, nome por traz do negócio, afirma que a semana é o melhor período para todos descansarem, devido à redução de fluxo. “Assim, entramos janeiro executando todas as estratégias traçadas durante 2022 para 2023 com bastante energia”, avalia.

O gerente comercial da loja de vestuários Social Express, Richer Hoffmann, explica que a loja tem baixa procura na última semana de dezembro por conta dos feriados. O negócio entra em recesso dia 24 de dezembro e volta à normalidade no dia 3 de janeiro. “Esse ano, para o nosso segmento, foi um dos melhores, então aproveitamos esses momentos para planejarmos os próximos passos do ano seguinte e também aproveitamos para dar uma folga às equipes”, afirma.

O Sindilojas afirma que, no caso da opção do empresário em fechar o estabelecimento, as questões trabalhistas podem ser administradas com base em normas previstas em lei, na Convenção Coletiva de Trabalho e nos Acordos Coletivos de Trabalho.