Bolsas fecham em queda seguindo recuo em NY e focando perspectiva monetária

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira (23). Os mercados orientais seguiram o movimento da véspera em Nova York, cujos principais índices acionários acumularam perdas de 1% a 2%, após dados de atividade melhores do que o esperado renovarem temores por um Federal Reserve (Fed) hawkish em 2023. Entre drivers locais, investidores acompanharam divulgação de ata de reunião do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) e de dados inflacionários do país, antes dos EUA divulgarem o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de novembro.

O índice Xangai Composto fechou em baixa de 0,28%, a 3.045,87 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou iguais 0,28%, a 1.950,02 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 0,44%, a 19.593,06 pontos. As maiores baixas ficaram em Tóquio, onde o Nikkei cedeu 1,03%, a 26.235,25 pontos, e em Seul, onde o Kospi teve baixa de 1,83%, a 2.313,69 pontos. O taiwanês taiex também recuou mais de 1%, com queda de 1,19%, a 14.271,63 pontos.

No último pregão antes do Natal, o foco ficou sobre o movimento de quinta-feira em Wall Street, cujas bolsas caíram em ritmo firme após o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA do terceiro trimestre crescer mais do que o esperado e acima do que apontavam leituras preliminares do indicador.

O dado, divulgado no dia anterior ao índice PCE (medida inflacionária preferida do Fed), elevou os temores de que a política monetária nos EUA siga restritiva ao longo de todo o ano que vem. Ainda que as sinalizações dos dirigentes do BC americano apontem para isso, investidores mantém-se esperançosos por um possível corte de juros na segunda metade de 2023.

No Japão, o mercado olhou para sinais sobre a política monetária do BoJ por meio de ata da entidade e dados de inflação ao consumidor, que subiu 3,8% na comparação anual de novembro. "Ainda esperamos que a taxa básica de juros do BoJ permaneça inalterada em 2023 - é improvável que o BoJ se mova até cumprir seu mandato de meta de inflação" de 2%, opina o ING em relatório.

Entre outros mercados, o índice S&P/ASX 200, da bolsa australiana, fechou com perdas de 0,63%, a 7.1