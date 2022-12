Governo do Estado assina a concessão de seis rodovias da Serra e do Vale do Caí

O governo do Estado do Rio Grande do Sul assinou na tarde desta quinta-feira (22), em cerimônia no Palácio Piratini, o contrato de concessão das rodovias integrantes do bloco 3 – ERS-122, ERS-240, RSC-287, ERS-446, RSC-453 e BR-470. O Consórcio Integrasul, única competidora e vencedora do leilão, será o responsável pela exploração, conservação e melhorias das estradas da Serra gaúcha e do Vale do Caí pelo período de 30 anos.

O investimento nas vias será de R$ 3,4 bi e, a partir de 2024, e serão operadas seis novas praças de pedágios- nas cidades de Flores da Cunha, São Sebastião do Caí, Ipê, Farroupilha, Capela de Santana e Carlos Barbosa. A concessão também prevê o investimento na construção de 10 quilômetros de ciclovias entre Farroupilha e Caxias do Sul, 30 quilômetros de vias marginais que foram sugeridas pelos participantes durante as audiências públicas, e a ampliação de 12 para 45 passarelas.

No primeiro ano de gestão da concessionária serão utilizadas ainda as praças existentes em Portão e Flores da Cunha enquanto as novas são construídas. Nas duas cidades, respectivamente, as tarifas devem ser reajustadas de R$ 6,50 para R$11,70 e de R$6,30 para R$ 8,19 no caso de veículos de passeio. Também é nesse período que serão feitas as primeiras obras, consideradas de menor complexidade, nos trechos conhecidos. Estão previstas as melhorias de sinalização, recapeamento, nos acostamentos e reparos na drenagem. As obras maiores como recuperação de base, no entanto, só devem começar em 2024. Já as duplicações (120 km ao total) e a construção de pontes devem iniciar no terceiro ano de concessão, após a aprovação de projetos e obtenção de licenciamento ambiental.

Para 2023, o governo pretende leiloar e conceder o trecho de rodovias do bloco 2 e, em 2024, as do bloco 1, o qual integra a RS-118, rodovia que o governador eleito Eduardo Leite (PSDB) prometeu que não teria praça de pedágio. "Essa concessão é um pouco mais desafiadora. Vamos ter que estudar formas de viabilizar a concessão, tornando-a atrativa sem o pedágio na 118, que realmente é uma rodovia com bastante movimento", explicou o secretário executivo de Parcerias RS, Marcelo Spilki.