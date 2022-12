Latam oferece 5 vagas de emprego para área de Manutenção Aeronáutica em Porto Alegre

neste link A Latam oferece 5 vagas para a área de manutenção em Porto Alegre. As oportunidades estão disponíveis para os cargos de auxiliar técnico de aeronaves, mecânico pleno e sênior. As inscrições vão até o dia 8 de janeiro do ano que vem. Candidatos podem verificar os requisitos e

A empresa informa que seleção está aberta para pessoas de múltiplas origens, etnias, gêneros, nacionalidades, culturas, habilidades e pontos de vista. Além disso, a Latam afirma que incentiva que pessoas com deficiência também participem do processo.

Para este fim de ano, a companhia informa que abriu no Brasil 1,1 mil vagas permanentes de trabalho para as áreas operacionais de Aeroportos, Cargas, Manutenção e Tripulação Técnica e de Cabine. O novo contingente busca atender os 7 milhões de passageiros que, conforme a estimativa da empresa, devem voar com a Latam no Brasil na alta temporada de verão, entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023.