Compras de Natal movimentam o comércio no Centro de Porto Alegre

Os consumidores que deixaram as compras de Natal para a última hora lotaram as lojas do Centro Histórico de Porto Alegre nesta quinta-feira (22). As opiniões dos lojistas são divididas: alguns estão satisfeitos com o movimento, enquanto outros não tiveram suas expectativas atingidas.

Leumer Martins, operador de vendas na Casa Maria, localizada na Praça da Alfandega, relata que o cliente é “uma caixinha de surpresa”, mesmo com o movimento variando. Segundo ele, naquela unidade, as vendas cresceram em torno de 12% em relação a 2021. “Nesses últimos dias, ainda com a entrada do 13°, as vendas aumentaram muito, estamos muito surpresos”, afirma Martins.

O Centro Histórico, devido à variedade de lojas e de produtos, além de preços mais acessíveis que os shopping centers, se torna mais atrativo aos clientes, embora tenha ocorrido uma alteração nos hábitos. “Nosso público mudou muito, esperávamos a grande demanda de ‘lembrancinhas’, mas está saindo muito produto de valor maior. Antes, o nosso público era o do Auxílio Emergencial, mas ele está desaparecendo. Acredito que agora eles estão preferindo garantir a ceia, e não os presentes de Natal”, avalia Martins.

O movimento em loja de brinquedos infantis é alto também, como é o caso da Briankare, localizada na Praça da Alfandega. Jade Mirales estava na loja à procura de presentes para as crianças, que, segundo ela, são a prioridade em suas compras nesse Natal. “Tem muita opção de produto, chego a ficar perdida. Isso é bom, mas, por outro lado, em relação a outros anos, os preços estão mais caros”, afirma. “Devido aos preços, o jeito é fazer muita pesquisa. Hoje dou uma boa olhada, e amanhã venho de novo para comprar”, conta, acompanhada da filha, Antônia.

Na loja TR5 calçados, a vendedora Amanda Almeida relata o aumento de vendas em relação ao Natal passado. De acordo com Amanda, além dos reflexos da pandemia, as pessoas acabam vindo de última hora, devido ao recebimento do salário e do 13°. Marli Mendes Ulguim, que fazia suas compras de Natal para a família no local, afirma que uma ida apenas ao comércio é pouco. “Já estive aqui no Centro umas três vezes só essa semana, e está muito movimentado.” Além dos presentes, há a demanda de compras pessoais para as festividades. Marli, por exemplo, queria experimentar roupas e sapatos para curtir a festa.