Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta robusta, seguindo avanços em NY

As bolsas asiáticas fecharam em forte alta na sua maioria nesta quinta-feira (22), impulsionadas pelos avanços de mais de 1% em Nova York na véspera. Ações de empresas de tecnologia lideraram os ganhos e puxaram principalmente ações em Hong Kong, cujo índice de referência liderou os ganhos. Na contramão, bolsas na China fecharam em baixa diante de preocupação com o aumento de casos e óbitos por covid-19 no país.

O índice Xangai Composto teve baixa de 0,46%, a 3.054,43 pontos, e o menos abrangente Shenzhen composto recuou 0,72%, a 1.955,58 pontos. Já o Hang Seng avançou 2,71%, a 19.679,22 pontos, com Meituan (+6,89%) e JD.com (+6,21%) entre os destaques.

Ainda que haja certo otimismo pela reabertura econômica chinesa, impulsionando principalmente a bolsa de Hong Kong, ações no mercado da China continental sofrem diante da piora local da Covid-19. Após um novo surto provocar mais mortes pela doença, o governo do presidente Xi Jinping resolveu mudar as regras de contabilização de óbitos. Agora, apenas pacientes que morrerem por pneumonia ou insuficiência respiratória serão contadas como vítimas de Covid-19.

Em resposta, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que a entidade está "muito preocupada" com o quadro chinês atual.

Entre outros mercados, o índice Nikkei, de Tóquio, subiu 0,46%, a 26.507,87 pontos, recuperando-se após dias seguidos de queda por conta da última decisão monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), lida como um sinal de menos relaxamento monetário à frente, ainda que autoridades advirtam contra essa análise. Já o sul-coreano Kospi teve alta de 1,19%, a 2.356,73 pontos, e o taiwanês Taiex subiu 1,47%, a 14.442,94 pontos.

De acordo com o analista Stephen Innes, da SPI Asset Management, "ações asiáticas retomaram de onde o mercado dos EUA parou, com empresas de tecnologia e propriedades liderando após uma profusão de comentários de reguladores sobre o apoio a mercados mais amplos".

Na Oceania, por fim, o índice S&P/ASX 200 terminou com ganhos de 0,53%, a 7.152,50 pontos. Com informações de Associated Press.