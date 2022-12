RS vai rediscutir RRF em 2023 devido a impactos da redução do ICMS

Nem entrou no cargo e a futura secretária estadual da Fazenda gaúcha e primeira mulher que deve assumir a função na história da pasta, Priscilla Maria Santana já projeta revisão do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) , acordo que repactuou o pagamento da dívida com a União e estabeleceu metas de execução fiscal.

O Estado aderiu ao RRF em 2022. Segundo Priscilla, a redução das alíquotas de ICMS sobre combustíveis e energia, promovida pelo governo federal este ano e que foi judicializada no Supremo Tribunal Federal (STF), é o principal motivo para a rediscussão das condições do acordo.

"Em março, começa processo de revisão do RRF, que é pactuado em metas. A gente teve inequivocamente alteração de cenário, com o debate do ICMS que terá de ser levado para dentro do RRF. Vamos rediscutir tudo", adiantou a futura secretária, que é do quadro federal da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e atual subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Ministério da Economia.

foi antecipada pelo Jornal do Comércio . Leite garantiu que divulgará todos os nomes do novo secretariado antes do fim do ano. O nome de Priscilla foi anunciado no fim da manhã desta quarta-feira (21) pelo governador eleito Eduardo Leite em Porto Alegre, no escritório da transição. A informação de que seria uma "secretária" na pasta. Leite garantiu que divulgará todos os nomes do novo secretariado antes do fim do ano.

Ela lembrou que o prazo estipulado pelo STF para União e estados e Distrito Federal chegarem a um acordo sobre formato para fazer a compensação dos valores, em função de perda de receita, é de 120 dias e que qualquer saída deve envolver "a federação".

Priscilla lembrou que é preciso apurar o volume de recurso e que não é preciso abater da dívida existente com a União. "Pode ter repasses como foi com a Lei Kandir", exemplificou a futura titular da Sefaz. O governador eleito reforçou que o repasse é melhor. "É mais objetivo e temos liberdade no uso de recursos", completou ela.

A subsecretária ligada ao Ministério atuou na negociação do RRF defendeu o acordo, além de citar que as conversas começaram no governo de José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), em 2018.

"Foi um amadurecimento de quase quatro anos para ingressar no regime. Estamos prontos para negociar a saída, pois se entra e sai mais forte", resumiu a futura secretária. O prazo de término é de 10 anos.

Sobre a rediscussão, Priscilla lembrou que será um processo permanente, pois os termos do regime são baseados em metas.

"Vamos discutir dentro do regime e não fora. O regime reúne as melhores condições para oferecer aos estados, que dificilmente terão condições melhores fora dele e com amparo legal para isso", explicou a futura secretária.

Quem é a futura comandante da Sefaz

Pricilla Maria Santana, que será a primeira mulher a assumir a Secretaria da Fazenda, é subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) desde 2015. É graduada em Direito pela Universidade do Distrito Federal e em Economia e História pela Universidade de Brasília (UnB). Possui mestrado em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília, é especialista em Políticas Públicas e gestão governamental do Ministério da Economia, desde 1998, e foi gerente geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) entre 2005 e 2009.