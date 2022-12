Leite anuncia nome da futura secretária estadual da Fazenda

Jornal do Comércio já O governador eleito que volta ao Palácio Piratini em 1 de janeiro, Eduardo Leite, revelou o nome da secretária estadual da Fazenda no fim da manhã desta quarta-feira (21) em Porto Alegre. Ojá havia antecipado que seria uma mulher e com ligação com o governo federal

Priscilla Maria Santana, atual subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Ministério da Economia, será a primeira mulher a comandar a principal pasta do governo, por ter a chave do cofre do Tesouro Estadual.

Outro detalhe da escolha é que a futura titular da Sefaz não é do Rio Grande do Sul, repetindo uma marca de parte dos nomes do primeiro mandato do tucano, principalmente aqueles ligados às finanças e à gestão.

O nome da Fazenda vem do quadro da carreira federal e participou das negociações para a adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal

O comandante da Sefaz que ficou mais tempo à frente da pasta, Marco Aurelio Cardoso, que saiu em agosto do cargo, é do Rio de Janeiro. Leany Lemos, que esteve à frente da Secretaria de Planejamento e depois foi a primeira mulher a dirigir o BRDE, é de Brasília.

Até agora apenas quatro nomes do novo secretariado foram anunciados e todos que já estão nos mesmos postos: Casa Civil (Artur Lemos Júnior), PGE (Eduardo Cunha da Costa), Educação (Raquel Teixeira) e Comunicação (Tânia Moreira).