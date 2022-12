Bolsas da Ásia fecham mistas após recuperação de NY, mas Tóquio cai com BoJ

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira (21), com algumas delas se recuperando de perdas recentes após Wall Street encerrar os negócios de terça-feira com ganhos modestos.

O índice Nikkei caiu 0,68% em Tóquio, a 26.387,72 pontos, ampliando as perdas de quase 2,5% do pregão anterior, quando o Banco do Japão (BoJ) inesperadamente alargou a banda de variação dos juros dos JGBs, como são conhecidos os títulos do governo do país. Nesta madrugada, o rendimento do JGB de 10 anos atingiu o maior patamar desde julho de 2015.

Na China continental, o dia também foi de perdas em meio a preocupações com a reversão desordenada da política de "covid zero" de Pequim. O Xangai Composto recuou 0,17%, a 3.068,41 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,47%, a 1.969,79 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi permaneceu no vermelho, com baixa de 0,19% em Seul, a 2.328,95 pontos, mas o Hang Seng avançou 0,34% em Hong Kong, a 19.160,59 pontos, e o Taiex subiu 0,45% em Taiwan, a 14.234,40 pontos.

Já na Oceania, a bolsa australiana teve nesta quarta seu melhor desempenho diário desde meados de novembro, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos. O S&P/ASX 200 garantiu alta de 1,29% em Sydney, a 7.115,10 pontos.

A recuperação parcial dos mercados da Ásia e do Pacífico veio após as bolsas de Nova York subirem levemente na terça, depois de também acumularem perdas por quatro sessões consecutivas em meio a temores sobre os possíveis efeitos recessivos da tendência de aperto monetário nos EUA. Com informações da Dow Jones Newswires.